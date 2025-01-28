法鼓山除夕夜直播跨年 賴清德、馬英九一起撞鐘迎新年

法鼓山今晚9時30分至明天凌晨0時30分，將直播2025年除夕撞鐘，凝聚十方善願與鐘聲共鳴。歡迎全球民眾分享官網、社群上的連結（ https://newyearbell.ddm.org.tw/live_tw_3.php ），橫越時空相聚跨年。

法鼓山說，今晚撞鐘的流程，將由方丈和尚果暉法師與賴清德總統引領大眾參與祈福法會，為國家、世界祈求和平安定。接著禮請賴總統與方丈和尚聯同副住持果品法師、果醒法師，共同啟動法華鐘聲前3響。第4響至第100響，則由僧團與前往撞鐘的民眾恭誦「南無靈山會上佛菩薩」及「南無妙法蓮華經」，以清淨的梵音迎新送舊，以法華的智慧化煩除惱。

第101至108響，法師們會唱誦〈叩鐘偈〉。最後3響再由方丈和尚及法鼓山護法總會總會長張昌邦代表僧俗善信，禮請前總統馬英九、觀光署長周永暉、印度台北協會長葉達夫、考試院考試委員鄧家基，以及各行業的社會賢達、地區首長，一同圓滿撞鐘儀程，方丈和尚也將為大眾作新年開示。

法鼓山表示，法華鐘為法鼓山園區的鎮山之寶，是全球第一座刻有整部法華經與大悲咒的青銅梵鐘，共計70,152個字，總重25公噸，還有一幅典出法華經的「多寶塔雙佛並坐圖」。鐘體內外均有刻字，不但字字清晰，且一筆一劃均維持0.25公分的陽刻高度，非常細緻精巧。

「聞鐘聲，煩惱輕。」法鼓山表示，法華鐘上所刻經文，代表無限光明與希望，聽聞一聲鐘響就等於聽聞整部法華經與大悲咒，而撞響法華鐘，也象徵以全體的佛法，攝眾化眾，利益眾生，佛國淨土由此示現人間。

法華鐘自2006年12月正式啟用，並於2007年首次於除夕夜舉辦撞鐘祈福。法鼓山園區以彌陀普佛法會與撞響108聲法華鐘聲，作為去除108種煩惱的象徵，傳遞淨化人心、淨化社會，增長慈悲智慧的圓滿祝福，開啟新的一年。