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賴清德新春談話籲朝野和諧 藍委轟人格分裂

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統身著Taiwan字樣的紅色帽T，透過預錄影片發表農曆春節談話，他表示，衷心希望每一個家庭平安團圓幸福，「國家也是一樣，我期盼，朝野和諧、社會團結，一起努力，讓國家繼續大步向前。」圖／取自賴總統賀年影片。
賴清德總統身著Taiwan字樣的紅色帽T，透過預錄影片發表農曆春節談話，他表示，衷心希望每一個家庭平安團圓幸福，「國家也是一樣，我期盼，朝野和諧、社會團結，一起努力，讓國家繼續大步向前。」圖／取自賴總統賀年影片。

賴清德總統昨發表新春談話，期盼朝野和諧，社會團結。國民黨立委許宇甄今日批評，賴清德是是人格分裂還是思覺失調？民進黨立院黨團總召柯建銘號召全台超級甲動，不顧賴清德朝野和諧主張，是權力春藥吃太多？

許宇甄表示，賴清德放任民進黨、柯建銘隨意發動大罷免，還讓網軍、側翼在網路上煽動社會對立，現在卻出來喊話「家和萬事興、朝野和諧、社會團結」，是人格分裂還是思覺失調？賴清德放任民進黨把整個社會、人民逼瘋，現在卻在裝無辜、耍無賴，這樣無法家和萬事興，只會家亂萬事窮。

許宇甄指出，立法委員職責是在監督政府，如今行政部門以政治利益、補助經費作為威脅，無非在於創造共犯結構。114年預算審查，民進黨立委最後全數撤案，放棄監督。柯建銘完全不管憲法精神，代替民進黨主席賴清德發布號令，要求全台超級甲動，不顧賴清德朝野和諧、社會團結主張，權力薰心到腦殼破洞，是權力春藥吃太多？還是沒了藥效就感到寂寞？

許宇甄表示，賴清德不要盡說一些空話，更不要說謊話，請拿出總統應有的高度，先要求民進黨、柯建銘停止作亂全國的大罷免，再要求行政院停止造假的抹黑宣傳，年後召開國是會議，邀請朝野一起為114年國政找出解方，才是全民之福。

柯建銘 民進黨 賴清德

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