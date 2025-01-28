回應賴清德談話 李彥秀：團結不難 放下屠刀而已

賴清德總統昨日發表新春談話，再提期盼朝野和諧。國民黨立委李彥秀今日對賴清德提出3個「不難」，「政治不難，找回良心而已」，「民主不難，傾聽民意而已」，「團結不難，放下屠刀而已」，口號不能實踐，終究是詐騙集團的話術。

針對賴清德總統新春談話，李彥秀說，「坐而言，不如起而行」，台灣不只是要穿在身上，更要放在心上。賴清德作為執政黨主席、中華民國總統，新春談話「期盼朝野和諧、社會團結」。但換一個場景，行政院長卓榮泰嗆聲在野黨「敢不敢倒閣」，民進黨立院黨團總召柯建銘下達動員令搞全台「大罷免」，部會情勒式攻擊在野黨恐嚇人民，行政院報復式「凍結一半地方補助款」，網軍側翼把國人當成敵人，大搞「麥卡錫主義」。社會上黑金詐毒依然充斥氾濫。

李彥秀表示，「請問賴清德總統，這就是你口中的團結和諧、國家向前嗎？請問賴清德主席，就是你口中的台灣尚勇、美好未來嗎？」賴清德當選超過一年，完全不與在野黨溝通對話，窮得只剩下「覆議、釋憲、放青鳥」，困得只剩下總統府裡的錄影獨白。

李彥秀說，政治不難，找回良心而已；民主不難，傾聽民意而已；團結不難，放下屠刀而已。完全執政8年，讓民進黨早已忘了什麼是民主，讓民進黨早已忘了什麼是進步。新的一年，期盼賴清德不要忘了棄醫從政的初心，更不要忘了「除了民進黨主席，你更是台灣2300萬人的總統」，如果宣傳口號不能成為實踐，終究只是詐騙集團的話術。