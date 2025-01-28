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影／板橋立委罷免成指標 侯友宜：沒有意義的事情就少做

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（中）今到新北三重聯合醫院慰問醫事人員後受訪。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（中）今到新北三重聯合醫院慰問醫事人員後受訪。記者江婉儀／攝影

全台大罷潮持續，其中新北板橋成指標區域，因罷免國民黨立委葉元之聲量高，地方也有民團發起罷免民進黨立委張宏陸反制。新北市長侯友宜今受訪時直言「沒有意義的事情就少做」。

侯友宜表示，過年嘛，大家開心過一個好年，尤其台灣是一個合作的團隊，就像今天除夕夜一樣，台灣是一家人，不分你是哪一個政黨，都是希望台灣好，但每個人所扮演角色完全是不一樣，立法委員他負有監督政府的責任，政府負責要跟立法院做個溝通，每個人都站在自己角色上，大家能夠彼此之間，共同讓台灣往更好的方向走，攜手合作。

「其實沒有意義的事情，我覺得就少做」，侯友宜說，如果這份力量能夠團結往前走，大家能夠有一個共同的目標跟方向，其實我都不樂見用罷免的方式來解決問題，還是希望大家都能攜手合作，期待今年的過年以後，大家更能夠團結，讓台灣更好。

另外，新北市政府昨天公布今年的賀歲片，侯友宜表示，新北市府賀歲片就是希望大家平安健康，這次的賀歲片除了春聯有寫「蛇福泰吉」，諧音表示「全（都）好賺錢」，充滿好運，也融入了世界壯年運動會，希望大家都能夠平安健康參與式撞運，能夠開心運動，照顧好自己的身體。

侯友宜 罷免

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