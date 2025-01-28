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過年輕鬆！陳菁徽、游顥挑戰巨無霸泡麵 他完食只有3分飽

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
除夕夜為龍年最後一天，國民黨立委陳菁徽、游顥一改平日立法院議事攻防嚴肅，挑戰吃完4人份的巨無霸韓式泡麵。圖／立委陳菁徽辦公室
除夕夜為龍年最後一天，國民黨立委陳菁徽、游顥一改平日立法院議事攻防嚴肅，挑戰吃完4人份的巨無霸韓式泡麵。圖／立委陳菁徽辦公室

除夕夜為龍年最後一天，國民黨立委陳菁徽游顥一改平日立法院議事攻防嚴肅，挑戰吃完4人份的巨無霸韓式泡麵。游顥說，他是海龍蛙兵退伍，與立法院副院長江啟臣是學長、學弟關係。當兩人吃完時，游顥說，「我只有三分飽」。

適逢農曆新年，國民黨立委想來點「輕鬆的」。陳菁徽找上游顥，共同挑戰巨無霸韓式泡麵。陳菁徽說，平常看到游顥在議事攻防，只要他站在那邊，都猶如山海關，一夫當關，萬夫莫敵。

陳菁徽問，游顥之前為海軍陸戰隊？游顥表示，他是海龍蛙兵退伍，與江啟臣為學長、學弟關係，江啟臣為53期，他是116期，江啟臣的身材保持很好。陳菁徽看著游顥的體格，打趣問「那你怎麼了」？游顥說他是基因問題。

陳菁徽、游顥接著打開泡麵包裝，露出4人份的泡麵量，加水調理泡麵。游顥在旁邊表示，這是他一個人吃的話，剛好是一餐的分量。兩人看時間差不多，開始品嘗泡麵，游顥說他喜歡吃半生不熟的泡麵。

陳菁徽、游顥吃到尾聲，泡麵也逐漸見底，陳說她大概七分飽，游說他大概三分飽。陳菁徽最後提醒，過年大吃要適當節制，泡麵盡量少吃。

泡麵 游顥 除夕 陳菁徽

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