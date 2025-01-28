冷眼集／朝野和諧？解鈴還須賴總統

賴清德總統的新春談話，希望「朝野和諧、社會團結」；無獨有偶，行政院長卓榮泰提到倒閣議題，也說要大家「冷靜下來」。只是換個場景，民進黨的「大罷免」硝煙四起，過年後立法院馬上要面對總預算和選罷法的覆議案，「凍結地方一半補助」也言猶在耳，不免令人感覺民進黨是「說一套，做一套」。

站在民進黨的視角，自己贏下了總統選舉，就是繼續執政；在野黨在立法院對行政權的各種牽制，以及諸多民進黨反對卻通過的法案，都是在野黨刻意挑釁，甚至是「不想讓民進黨好過」。但這個「民進黨視角」是否公允？其實答案很清楚。

真實的情況，是民進黨過去八年執政，由於一黨獨大，不僅對所有的監督機制視若無物，甚至包山包海的行政濫權，也成為常態。說穿了，所謂的民進黨視角，就只是把「一黨獨大、暢行無阻」當作理所當然的事。殊不知去年總統、立委的選舉結果，早已經證明人民要的不是民進黨一黨獨大，而是一個能充分反映民主監督制衡機制的政府體制。

朝野的對立關係，在過年前這段期間已升高到前所未有的地步。但「前所未有的最高」，很可能並不是「未來可能的最高」。如果放任朝野繼續對立、衝撞，別說所謂的「大家冷靜」、「朝野和諧」絕不可得，甚至只會成為笑話一句。

雖說朝野對抗至斯，也未必全部歸咎於執政的民進黨；但民進黨畢竟是行政權的真正掌握者，無論在任何國家，行政優勢都是任何制衡機制無法匹敵的。基於此，如果真的要讓朝野和諧、冷靜，能夠發動的，也只有執政黨自己。如果要在野黨主動「釋出善意」，就無異於是要本來就處於弱勢的藍白陣營繳械、輸誠，這自然是不可能的事。

因此解鈴還須繫鈴人。如有心讓朝野和諧，年前的若干政治衝突，賴總統應該放下身段，好好與在野黨對話、溝通。至於「為重新奪回絕對多數」的大罷免，民進黨當然也應該適可而止，否則現在的朝野衝突，恐怕也只是開胃小菜罷了！