聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／朝野和諧？解鈴還須賴總統

聯合報／ 本報記者李光儀

賴清德總統的新春談話，希望「朝野和諧、社會團結」；無獨有偶，行政院長卓榮泰提到倒閣議題，也說要大家「冷靜下來」。只是換個場景，民進黨的「大罷免」硝煙四起，過年後立法院馬上要面對總預算和選罷法的覆議案，「凍結地方一半補助」也言猶在耳，不免令人感覺民進黨是「說一套，做一套」。

站在民進黨的視角，自己贏下了總統選舉，就是繼續執政；在野黨在立法院對行政權的各種牽制，以及諸多民進黨反對卻通過的法案，都是在野黨刻意挑釁，甚至是「不想讓民進黨好過」。但這個「民進黨視角」是否公允？其實答案很清楚。

真實的情況，是民進黨過去八年執政，由於一黨獨大，不僅對所有的監督機制視若無物，甚至包山包海的行政濫權，也成為常態。說穿了，所謂的民進黨視角，就只是把「一黨獨大、暢行無阻」當作理所當然的事。殊不知去年總統、立委的選舉結果，早已經證明人民要的不是民進黨一黨獨大，而是一個能充分反映民主監督制衡機制的政府體制。

朝野的對立關係，在過年前這段期間已升高到前所未有的地步。但「前所未有的最高」，很可能並不是「未來可能的最高」。如果放任朝野繼續對立、衝撞，別說所謂的「大家冷靜」、「朝野和諧」絕不可得，甚至只會成為笑話一句。

雖說朝野對抗至斯，也未必全部歸咎於執政的民進黨；但民進黨畢竟是行政權的真正掌握者，無論在任何國家，行政優勢都是任何制衡機制無法匹敵的。基於此，如果真的要讓朝野和諧、冷靜，能夠發動的，也只有執政黨自己。如果要在野黨主動「釋出善意」，就無異於是要本來就處於弱勢的藍白陣營繳械、輸誠，這自然是不可能的事。

因此解鈴還須繫鈴人。如有心讓朝野和諧，年前的若干政治衝突，賴總統應該放下身段，好好與在野黨對話、溝通。至於「為重新奪回絕對多數」的大罷免，民進黨當然也應該適可而止，否則現在的朝野衝突，恐怕也只是開胃小菜罷了！

機制 民進黨

延伸閱讀

印尼總統訪大馬 安華：強化國防與經濟合作

賴清德新春談話盼朝野和諧 賴士葆：應要求柯建銘停止大罷免

賴總統野柳安檢所慰問 無線電網呼明天除夕海巡辛苦了

彰化區域立委大罷免氣氛像過年天氣 綠營：等中央指示

相關新聞

春節談話 賴總統盼朝野和諧

今天是除夕日，賴清德總統昨發表農曆春節談話表示，家和萬事興，衷心希望每一個家庭平安團圓幸福，且期盼朝野和諧、社會團結；他...

冷眼集／朝野和諧？解鈴還須賴總統

賴清德總統的新春談話，希望「朝野和諧、社會團結」；無獨有偶，行政院長卓榮泰提到倒閣議題，也說要大家「冷靜下來」。只是換個...

北所外小草圍爐陪柯文哲 黃國昌現身痛批賴政府司法追殺

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，今年農曆春節無法回家過年。有支持者發起「北所小圍爐，陪阿北一起過小年夜！」號召...

韓國瑜赴安養育幼機構發紅包 向社工致意

今天是小年夜，立法院長韓國瑜在臉書撰文提及，他到高雄幾處安養與育幼機構送春聯、文具，以及發紅包給長輩、小孩和辛苦的社工們...

【專家之眼】兩岸體育交流給政府帶來什麼啟示？

兩岸體育交流座談會剛以視訊方式舉行，提醒我們在拿到世界棒球賽冠軍與兩岸政府喧囂之際，參考體育界如何處理雙邊關係，頗具啟發...

賴清德新春談話盼朝野和諧 賴士葆：應要求柯建銘停止大罷免

今晚是小年夜，賴清德總統透過影片發表任內首次農曆新年談話，他表示衷心期盼朝野和諧、社會團結。國民黨立委賴士葆表示，賴清德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。