北所外小草圍爐陪柯文哲 黃國昌現身痛批賴政府司法追殺

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，今年農曆春節無法回家過年。有支持者發起「北所小圍爐，陪阿北一起過小年夜！」號召小草們至台北看守所聲援，民眾黨代理黨主席黃國昌、柯妻陳佩琪晚間近8時到場，向在場的小草們表達感謝。

晚間7時許現場已經開始湧現人潮，有支持者以光條在地上排出FREE KP等文字，也有支持者準備餐點分發，讓小草們在北所外用餐同時以實際行動溫暖柯文哲。民眾黨代理主席黃國昌、柯妻陳佩琪晚間近8時許抵達台北看守所外停車場，立即受到在場小草們熱情歡迎。

黃國昌表示，這個時刻應該是每個家庭準備歡度新年的時刻，對於現在在北所外面每一位小草及支持者而言，大家心情都很沉重也很難過。賴清德政府在柯文哲主席沒有被定罪的情況下，北檢以薄弱的證據起訴，只是為了配合賴政府押人取供。讓主席無法與家人團聚，也無法照顧柯爸爸，相信每個台灣人看到這種狀況都很不忍心。

黃國昌痛批，國家機器被濫用成這樣，對政治競爭者進行追殺跟打壓，這是民主法治國家應該發生的事情嗎？希望賴清德總統可以摸摸良心。儘管賴清德政府用這樣的手段追殺柯文哲主席，但他相信主席不會屈服，小草不會放棄，台灣民眾黨更不會被擊倒。

陳佩琪到場後，將柯文哲對民眾黨想法及心願的手寫稿親自交給黃國昌。隨後含著淚光對在場支持者表示感謝，並希望繼續把對柯文哲的愛轉移給民眾黨，陳佩琪表示，柯文哲被押在台北看守所時，北檢多次傳喚都是直接將人帶上囚車送至北檢，後來柯文哲要求要先有傳票，這是應有的司法程序及權利，沒想到法官竟然說：「妳柯文哲只是在野黨黨主席，總統選舉落選人，你被關押的時候你都敢拒絕出庭，你在外面的時候難道不會逃跑嗎？」

陳佩琪說，柯文哲只是把自己當成一個平民百姓，只希望跟平常人一樣維持應有的司法權利。陳佩琪最後也表示，司法公正很重要，希望司法對柯文哲能夠公平。