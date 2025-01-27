【專家之眼】兩岸體育交流給政府帶來什麼啟示？

兩岸體育交流座談會剛以視訊方式舉行，提醒我們在拿到世界棒球賽冠軍與兩岸政府喧囂之際，參考體育界如何處理雙邊關係，頗具啟發意義。

首先，接受互動基礎框架。中華奧會在1981年與國際奧會簽訂協議，確定我國至今參加包括奧運會等國際賽事之「奧會模式」儀程規定。此規定延續政治爭議而來，兩岸三方沒人全然滿意：中華民國派想冠上國號，另有人推動以台灣為名，中共則要用中央對地方的名稱框住我們。

但兩岸體育界，尤其是台灣方面維持了自身主導權，沒把太多力氣花在爭論上。辦實事的選手、賽事交流、移地訓練一直在默默進行。而相對於兩岸官方關係冰封、最近禍及旅遊業半官方的溝通管道，同樣具有半官方背景的兩岸奧會，卻仍穩定維持對話。以此次號稱兩岸體育界最高層級會晤機制的座談會為例，由兩岸奧委會於1997年共同發起，經歷過順延與以視訊方式舉行，上次舉辦是在2023年，至今已辦25屆。

維持穩定溝通機制好處顯而易見，許多優秀選手會去交流訓練。而如桌球名將林昀儒與大陸好手樊振東一起去新加坡看演唱會和網球比賽，則是附帶的交誼紅利；至於台人，多經歷過剛拿到世界12強棒球錦標賽冠軍的隊名、隊旗與國旗歌在東京巨蛋飄揚的感動時刻。或許該點出的是，其中一幕是陳傑憲在成功打擊上壘、得分後會在胸口比框。他自謂此手勢意思，「在這麼重要的時刻，要告訴大家，我們是台灣來的！」讓人了解，不論選手表現位於何種光譜，只要蓄積實力、不讓無謂的政治爭議干擾，持續存在，就會讓世界看到我們。

其次，交流重點包括給雙方台階下，使能有對內交代的各表空間。據對岸發布此次座談會訊息：中國奧會主席高志丹、中華奧會主席林鴻道出席並致辭，雙方表示，兩岸體育界應掌握大勢，強化共識，排除干擾，堅持在「奧運模式」基礎上推動兩岸體育交流合作行穩致遠；而我方奧會發布消息也兼顧現在政治氣氛：「會議由中華奧會林鴻道主席、中國奧會高志丹主席共同主持」、「中華奧會林鴻道主席致詞時表示…希望中方持續給予我方選手必要的協助，這些國際體育盛事不僅是運動展現的舞台，也是深化國際體育合作的重要契機，並希望中方於賽會期間恪守遵行『奧會模式』儀節」、「會議中高志丹主席發言時，全程以『中華台北奧會』稱呼我方」。

第三、不隨特定言論起舞。近年由於兩岸敵意螺旋升高，大陸社會對內部鴿派壓力變大；而台灣亦有人趁大型體育賽事鼓動政治分歧。除了東奧正名公投案、去年巴黎奧運場邊舉中文標語說要讓世界看到的政治秀外，也包括媒體和輿論把兩岸運動賽事導向對立，試圖將欣賞選手肢體動作藝術化樂趣，轉為激化狂熱的民族主義情緒。即便體育研究者，也有部分認為體育表現推進了台灣國族主義的建構。

但上述說法並未形成體育界主事者看法，甚至自我疏離了體育界。在台灣，中華奧會於東奧正名公投案舉辦前發出聲明，指國際奧委會曾明確表示如果正名公投通過，可能會以「政治干涉體育」為由撤銷中華奧會的會員資格，危及我運動員參賽權益。只該注意的是，部分體育研究者把觀眾情緒表現認為是推進認同台灣國族主義，姑且不論此種「國族主義」(如果存在的話)為什麼推不動賽事主要觀眾—年輕人，在台海兵凶戰危時當兵衛國的熱誠，相關說法其實是與體育界兩岸交流作為及意圖背道而馳。這恐為日後面對更多挑戰埋下隱憂。

總結言之，體育界領導層在1981年談妥「奧會模式」儀程規定後，雖歷經台灣認同政治大幅變動，仍持續接受兩岸互動基礎框架、給雙方台階，使能有對內交代的各表空間，與不隨特定言論起舞，留下兩岸互動的一方淨土。這麼多年來，人民隨著運動員賽場表現喜怒哀樂，而不論何種名稱，也沒有傷害我們在國際體壇的實質權利，與影響世界看我們的角度。

這能給當前兩岸政府或人民帶來什麼啟示嗎？或許不容易，但應該期待。