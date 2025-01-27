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韓國瑜赴安養育幼機構發紅包 向社工致意

中央社／ 台北27日電
今天是小年夜，立法院長韓國瑜在臉書撰文提及，他到高雄幾處安養與育幼機構送春聯、文具，以及發紅包給長輩、小孩和辛苦的社工們，並向默默付出的社工們致上最深的敬意。圖／聯合報系資料照片
今天是小年夜，立法院長韓國瑜在臉書撰文提及，他到高雄幾處安養與育幼機構送春聯、文具，以及發紅包給長輩、小孩和辛苦的社工們，並向默默付出的社工們致上最深的敬意。圖／聯合報系資料照片

今天是小年夜，立法院長韓國瑜在臉書撰文提及，他到高雄幾處安養與育幼機構送春聯、文具，以及發紅包給長輩、小孩和辛苦的社工們，並向默默付出的社工們致上最深的敬意。

韓國瑜晚間於臉書撰文表示，歲末的夜晚，他選擇到高雄幾處安養與育幼機構親手送上春聯、文具，和發紅包給所有長輩、小孩和辛苦社工們，期盼在這個團圓的時節，為他們增添一份溫暖，讓關懷與祝福不因環境的不同而缺席。

韓國瑜說，探視過程，無論是年邁的長者或是年幼的孩子，他們的眼神與笑容都深深觸動人心，簡單的問候與陪伴或許微不足道，希冀能在歲末年終帶給他們些許溫情與關愛，這也讓他更加體會，社會的進步不僅在於物質的提升，更在於大家能否為需要幫助的人提供更多的支持與陪伴。

韓國瑜表示，他也要向默默付出的社工們致上最深的敬意，正因為有他們的堅守與奉獻，這些機構才能成為充滿愛與希望的所在，讓每一個需要被照顧的人都能過上更有尊嚴的生活。年節將近，願這份關懷不僅止於今天，更能成為大家持續努力的方向，一同為社會注入更多溫暖與善意。

小孩 社工 韓國瑜

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