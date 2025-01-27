賴清德新春談話盼朝野和諧 賴士葆：應要求柯建銘停止大罷免

今晚是小年夜，賴清德總統透過影片發表任內首次農曆新年談話，他表示衷心期盼朝野和諧、社會團結。國民黨立委賴士葆表示，賴清德貴為總統，若真希望朝野和諧，應馬上要求民進黨立院黨團總召柯建銘停止大罷免。

賴士葆表示，賴總統講朝野要和諧，可是另一方面放任柯建銘發動大罷免國民黨立委、行政院長卓榮泰又不斷地嗆在野立委不敢倒閣，所以這道地是兩面手法，表面上賴清德唱白臉，而讓柯建銘與卓榮泰兩人唱黑臉。

賴士葆說，賴清德貴為總統，如果真的希望朝野和諧、社會團結的話，應該馬上要求柯建銘停止會造成社會大混亂的大罷免，畢竟柯建銘是不分區的立委，賴清德絕對可以約束柯建銘，卓榮泰更是如此。

賴士葆批評，當人民看到著卓榮泰與柯建銘扮演戰狼的角色的時候，賴清德話講的再好聽都沒有人會相信，這只是賴騙社會的話術而已，真的是說的比唱的好聽。

國民黨立委李彥秀表示，台灣尚勇、中華民國繁榮昌盛是2350萬人共同的新年新希望，賴清德作為執政黨主席、國家元首，應該用具體行動約束深綠獨派、網軍側翼撕裂社會團結，用具體的政策推動朝野和諧、社會團結、國家向前。

李彥秀強調，兩岸和平、經濟繁榮、社會正義，台灣正處於關鍵的轉捩點，「向上提升，向下沉淪」賴總統必須負起最大的責任。