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賴清德首發表春節談話！身穿「Taiwan帽T」 喊話朝野和諧、社會團結

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首度發表春節談話！賴清德身穿「Taiwan帽T」 喊話朝野和諧、社會團結

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統身著Taiwan字樣的紅色帽T，透過預錄影片發表農曆春節談話，他表示，衷心希望每一個家庭平安團圓幸福，「國家也是一樣，我期盼，朝野和諧、社會團結，一起努力，讓國家繼續大步向前。」取自賴總統賀年影片。 
賴清德總統身著Taiwan字樣的紅色帽T，透過預錄影片發表農曆春節談話，他表示，衷心希望每一個家庭平安團圓幸福，「國家也是一樣，我期盼，朝野和諧、社會團結，一起努力，讓國家繼續大步向前。」取自賴總統賀年影片。 

賴清德總統身著Taiwan字樣的紅色帽T，透過預錄影片發表農曆春節談話，他表示，衷心希望每一個家庭平安團圓幸福，「國家也是一樣，我期盼，朝野和諧、社會團結，一起努力，讓國家繼續大步向前。」

賴清德表示，來年他將堅定落實維護國家生存發展、保護國人生命財產安全，及照顧2300萬人民生活的三項使命，讓「台灣尚勇」，每一個人都有美好的未來。

賴清德表示，在小年夜之際，要感謝全國軍警消、海巡、海關、醫護及公共事業夥伴的辛勞付出，讓國人可以安心過年；也要感謝大家過去一年的努力，共同度過許多挑戰，使台灣繼續進步發展，在國際扮演更重要的角色。

賴清德表示，每一位國人都是台灣英雄，在新的一年，政府也會繼續努力建設國家、發展經濟，並造福國人。

小年夜 春節 賴清德 過年

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