林佳龍推蛇年春聯 盼透過靈巧思維開創外交新局

外交部今天發表蛇年新春賀歲短片，外交部長林佳龍於片中介紹首次推出的8個字春聯「靈動致遠、蜿然自達」。林佳龍說明，期許未來能透過靈巧的思維開創外交新局，而且當面對困境與挑戰時也可以蜿蜒而行，終能自信達成目標。

外交部從2009年起，每年都在農曆春節前夕推出賀歲短片，今年是林佳龍上任後的第一個農曆新年，由他親自入鏡參與拍攝且現場揮毫，並藉此向海內外民眾及分布在全球各地的駐外人員拜年，以表達新春祝福之意。

林佳龍說明，去年台灣仍面對許多的挑戰，但大家的團結與堅韌，讓台灣站穩腳步，繼續與世界各國並肩而行。

林佳龍指出，今年他第一次推出8個字的春聯，即「靈動致遠、蜿然自達」，題詞蘊含了他對台灣外交的期許，希望未來能用靈巧的思維，開創外交新局，當面對困境時也可以蜿蜒而行，終能自信達成目標。