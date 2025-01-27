卓揆嗆倒閣挨批選輸翻桌 林俊憲：藍白先翻桌才釀僵局

不滿總預算遭在野黨大砍，行政院長卓榮泰評估提出覆議換取談話空間，面對在野要求下台的呼聲，他則嗆希望藍白陣營提倒閣。民進黨立委林俊憲指出，在野接連亂修財劃法、亂刪總預算，使行政院無法施政，當然要喊倒閣，卓此言是要突出問題的嚴重性，但也清楚藍白絕對不敢。

林俊憲表示，在野黨修正財劃法後，中央須額外釋出3753億元，預算審查又砍掉2000多億元，「任何人來當行政院長都無法做下去」。藍白喊換閣揆，但現在不是卓榮泰下不下台的問題，而是誰來當行政院長國家都不能動彈，這個僵局顯然是藍白造成的。

林俊憲批評，在野黨批評民進黨「選不贏就翻桌」，但藍白才是先翻桌的人，請問現在國家政事、未來要推動的新興計畫全都癱瘓怎麼辦？他更預言，凍結的預算不到4、5月不可能解凍，那國家前半年怎麼辦？這是最明顯的問題。

當前在野黨仍認為卓榮泰應比照前行政院長謝長廷，自行請辭下台，林俊憲則說「這不對啊！」因為沒人可接行政院長，誰來接國家都動彈不得，卓榮泰才喊出若倒閣可以解決政治僵局就來，但他相信藍白絕對不敢。