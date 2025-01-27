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英國駐台代表將離任 林佳龍頒贈睦誼外交獎章

中央社／ 台北27日電
英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）將於2月離任，外交部長林佳龍24日頒贈「睦誼外交獎章」，以表彰鄧元翰任內對深化台英關係的貢獻。聯合報系資料照
英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）將於2月離任，外交部長林佳龍24日頒贈「睦誼外交獎章」，以表彰鄧元翰任內對深化台英關係的貢獻。聯合報系資料照

英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）將於2月離任，外交部長林佳龍24日頒贈「睦誼外交獎章」，以表彰鄧元翰任內對深化台英關係的貢獻。

林佳龍表示，台英關係在鄧元翰駐台4年內顯著進展，不僅雙方簽署的協議發揮了示範型作用，英國下議會也通過動議案反制中國扭曲聯大第2758號決議的意圖，他並期待未來英國能支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

林佳龍今天在臉書發文指出，鄧元翰派駐台灣4年任內，台英雙邊關係有著十分顯著的進展。2023年11月，台英雙方簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）；2024年5月台英簽署「有機農產品相互承認瞭解備忘錄」，都是台灣與歐洲國家在相關領域簽署協議的首例，具有示範性意義。

林佳龍表示，自2021年英國擔任七大工業國（G7）輪值主席以來，G7已多次在聲明中強調台海和平穩定對全球安全與繁榮至關重要。英國下議會更在2024年底通過「台灣國際地位」動議案，指出聯合國大會第2758號決議並未確立中國對台灣的主權，也未提及台灣在聯合國的地位，反制中國刻意扭曲決議的意圖。

展望未來，林佳龍說，期待台英關係在鄧元翰打下的堅實基礎上更進一步發展。隨著英國正式加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台灣期待英國支持台灣加入該協定；同時也鼓勵英國加入由台、美、日、澳、加所組成的「全球合作暨訓練架構」（GCTF），成為首個參與該架構的歐洲合作夥伴。

林佳龍指出，鄧元翰曾提及他在1980年代於香港學習中文時，就期待派駐台灣，台灣社會的自由環境與民眾的友善更讓鄧元翰感到舒適。鄧元翰促成台英兩國在2022年相互承認駕照，即便外交生涯即將劃下句點，他仍期盼未來能再次造訪台灣；林佳龍也感性說道，「期待你再回來，我們台灣人的好朋友，鄧元翰代表」。

台英關係 英國 鄧元翰

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