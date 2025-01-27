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政院年後擬提總預算案覆議 林思銘：行政權獨大思維

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院三讀今年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰昨表示，年後若賴清德總統同意，行政院將針對總預算案提出覆議。國民黨立院黨團書記長林思銘今天表示，根本是行政權獨大的思維，忽視民意。圖／聯合報系資料照片
立法院三讀今年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰昨表示，年後若賴清德總統同意，行政院將針對總預算案提出覆議。國民黨立院黨團書記長林思銘今天表示，根本是行政權獨大的思維，忽視民意。圖／聯合報系資料照片

立法院三讀今年度中央政府總預算案，行政院卓榮泰昨表示，年後若賴清德總統同意，行政院將針對總預算案提出覆議。國民黨立院黨團書記長林思銘今天表示，根本是行政權獨大的思維，忽視民意。

林思銘表示，行政院當家鬧事，卓榮泰再度提出覆議案，行政院一再對抗立法院，不尊重立法院所立的法案，根本就是在對抗代表民意的立法院，讓行政權獨大，行獨裁之實。

林思銘提及，昔日賴清德擔任行政院長時，要低薪的照服員做功德，成為功德院長，沒想到如今的卓榮泰更加變本加厲，只會提覆議，根本將行政院變成覆議院，卓榮泰就是覆議院長。

林思銘認為行政院一再升高行政、立法兩院之間的對立，如此無止盡的秀下限，根本就是在呼應民進黨立院黨團總召柯建銘，為大惡罷添柴火。

林思銘批評，從國會改革法案開始，憲法訴訟法，到公職人員選舉罷免法，甚至總預算案，卓榮泰都要提覆議處理，自吹自擂是為了守護憲政，實際上根本是毀憲亂政。

卓榮泰 林思銘 總預算 行政院

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