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卓榮泰叫陣在野黨不敢提倒閣 張啓楷酸重蹈謝長廷覆轍

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報報系資料照片

行政院卓榮泰昨天叫陣在野黨，直言藍白兩黨立委不敢提案倒閣，民眾黨立委張啓楷今天說，針對中央政府總預算案，行政院從來沒有提過覆議，卓榮泰完全不尊重國會，當初擅長溝通協調的價值，如今已經不復存在成為鬥雞，難道要重蹈行政院前院長謝長廷的覆轍。

立法院會上周三讀通過114年度中央政府總預算案，朝野立委刪減2075億元，金額創下歷史新高，行政院隨即舉行臨時院會決議提出覆議，卓榮泰昨天接受網路節目專訪，談及倒閣議題時一度叫陣在野黨，聲稱藍白立委一定不敢提倒閣案，「你們就瀟灑一次，再提個案就會過。」

張啓楷今天受訪時指出，針對中央政府總預算案，行政院從來沒有提過覆議，2006年時任行政院長謝長廷提出覆議，當時的總統陳水扁不同意，後來謝長廷因此下台負責，卓榮泰應該先搞清楚狀況，否則就是完全不尊重國會，立委的職責就是監督總預算，「連這個都要提覆議，卓榮泰真的很誇張，留下很不好的紀錄。」

張啓楷說，審查預算是立委最基本且重要的工作之一，卓榮泰竟然想要公開挑戰憲法規定，過去身為謝長廷的大弟子，難道要步上大師傅的覆轍。

張啓楷認為，卓榮泰當初接任行政院長，優點就是擅長溝通協調，結果現在已經變成鬥雞，他應該要回過頭想一想，如何促進社會和諧與朝野和解，而不是每天叫陣在野黨，「中華民國有史以來，也才有過15次釋憲，光是卓榮泰一個人就提了3次，就是很難堪的歷史紀錄。」

張啓楷呼籲，卓榮泰應該想清楚歷史定位，趕緊把人民的需求放在心上，發揮擅長溝通協調的理念價值，而非老是衝到最前面製造衝突。

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