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卓揆嗆藍白不敢倒閣 柯建銘：他是最穩定的行政院長

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘（圖）上午舉行記者會，針對國民黨立委翁曉玲提出修憲罷免總統，柯建銘要她別再秀下限。記者曾原信／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘（圖）上午舉行記者會，針對國民黨立委翁曉玲提出修憲罷免總統，柯建銘要她別再秀下限。記者曾原信／攝影

不滿總預算大砍，行政院卓榮泰昨批在野陣營報復性審查，面對藍白要求下台的呼聲，他表態願意下台，希望藍白敢倒閣。民進黨立院黨團柯建銘指出，這是在反諷國民黨，因為卓知道在野根本不可能倒閣。

柯建銘指出，他常常說卓榮泰是中華民國最穩定的行政院長，「因為沒人敢罷免他，賴總統也不會叫他下台」，從來沒人擁有這種優厚條件，而倒閣後，國會就要全面改選，卓榮泰深知在野黨不可能提，國民黨不會這樣做，所以卓榮泰是在反諷國民黨而已。

此外，前總統陳水扁在社群平台表態「罷免救台灣」，響應柯建銘主張，柯建銘大讚，陳水扁是民進黨中最有政治智慧的人，陳水扁曾經對說過「衝突、妥協」才會進步，也勉勵他政治人物不要跑到敵人戰場中打仗，要自己引領議題、另闢戰場，才能以寡敵眾，過去8年他學習很多。

柯建銘表示，全台灣人民，除了國民黨62個立委外，都要大罷免，當然陳水扁更有智慧，根本不必問，陳水扁當年也要把國民黨罷免掉，這是很淺顯的道理，這不必到陳總統這麼高的層級。

卓榮泰 國民黨 柯建銘 行政院

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