【重磅快評】卓榮泰嘴秋也是免洗筷 一招保住最後瀟灑

不滿總預算遭藍白刪凍，行政院長卓榮泰受訪嗆藍白一定不敢提倒閣，「但是我希望他們敢」；卓榮泰希望藍白提倒閣，其實不是第一次，綠委也有同樣主張，民進黨自以為吃足藍白豆腐，但背後的殘酷事實是，連卓揆都認為自己是政治的免洗筷，綠委們也認為他隨時可割可棄，不知卓榮泰做這個院長還有什麼意思？

卓榮泰曾四度親上火線批評在野報復性審查總預算，遭藍白要求下台。卓榮泰昨天受訪談倒閣，他稱，好多國民黨立委都叫他下台，「不必叫啊，你們可以做啊，你們就再瀟灑一次，再提個案，一提案就會過」、「藍白一定不敢，但是我希望他們敢」。

卓榮泰要藍白瀟灑提案倒閣，「嘴秋」到不行，只是外界不知，要立委提案倒閣何來瀟灑？倒是卓榮泰才上任閣揆到八個月，倒閣之聲不絕於耳；有意思的是，除了卓榮泰自己暗示倒閣，也有來自綠委們的主張，綠營何時罹患了倒閣症候群？

去年10月朝野因行政院未編足原住民禁伐補償金爭議不休，總預算卡關。協商破局後，卓榮泰指立法院通過禁伐補償條例有違憲之虞，以「可以加一些錢點第5道菜，只此一次，下不為例」當成善意，對於在野稱其「點菜說」是暗示在野「不滿意，可倒閣」，卓說，那是萬萬不得已的手段。

這次卓揆「明示」藍白提倒閣，則是人設的再突破；其實，在卓榮泰嗆藍白倒閣之前，綠委早已喊得震天價響，民進黨立法院黨團總召柯建銘拋出「雙罷」後，藍委反嗆全面開戰要罷免38席區域綠委，民進黨團書記長蔡易餘即直嗆幹嘛發動大罷免？在野發動倒閣就好啦，這樣比較快，「我們願意奉陪重選一次」。

民進黨立委許智傑的建議更有意思，立法院會三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法，卓榮泰表示往後颱風、地震釀災，行政院無任何能力，地方政府要勇敢面對，此話一出引來撻伐，綠委許智傑批國民黨得了便宜還賣乖，並向黨中央建議，覆議和不信任案一起提，請藍白表態，先倒閣再解散國會，讓人民選擇誰是正義的一方。

蔡易餘嗆藍白發動倒閣比較快，思維和卓榮泰接近，就是料準藍白還是會打算盤，不會輕易倒閣；許智傑則是要綠營自提不信任案，這可是民進黨必須慎之又慎的決定，因為這個建議的風險太大；但兩案相同的是，在民進黨的氛圍中，卓榮泰只是政治攻防棋子，只要符合民進黨利益，隨時可以走人。

民進黨提倒閣不乏前例，即使執政也有先例；扁朝時期總預算遭擋，當時綠委陳金德即提出倒閣，還連署完成，認為只有解散國會、改選立委，才能讓人民有重新選擇的機會，但後來遭黨內反對，密談後撤案。現在民進黨如果真想提不信任案，人數沒問題，經驗也很豐富，民進黨團為何也不敢瀟灑提案？

擺在眼前的是，即使立法院提不信任案，但要不要解散國會操在總統賴清德手上，換閣揆也是賴說了算，藍白佔不到便宜，即使國會全面改選，民進黨最差的情況也是繼續朝小野大而已；但民進黨要思考的是，是否賠掉人民對賴卓體制的不信任及引爆黨內茶壼風暴，民進黨終嘗民意反噬苦果。

柯建銘前天發布民進黨黨團首次「超甲級甲動」，要求綠委成立罷免服務站，這是請求也是命令，對在野全面開戰效果更勝倒閣提案；若說卓榮泰玩的是膽小鬼遊戲，老柯則是做穩賺不賠的生意，難怪賴清德可以容許老柯一再造反；卓榮泰既是免洗筷，實難有作為，聰明的話，還是趕緊下台走人，也許還能保有最後一點瀟灑。