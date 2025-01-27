小年夜罷免齊放 松信團體預告：初一到初三發反共小卡
全台迎來大罷免，台北市今天除了罷免民進黨立委吳思瑤和吳沛憶團體召開記者會之外，罷免國民黨立委王鴻薇、徐巧芯的「山除薇害 剷除黑芯」也在富民生態公園舉辦半天的填寫連署書快閃站點。
「山除薇害」團體表示，今天是小年夜，原本估計有一半以上北部民眾回南部過年，沒有預料會有那麼多人來填寫連署書，年齡層也從長輩到年輕人都有，目前份數持續增加中。
團體表示，很多年輕人都加入擔任志工、義工，也有一位剛從溫哥華回來的民眾，下飛機後直奔過來參加連署。
團體預告，小年夜是過年連假最後一日填寫連署書，過年期間的大年初一到初三，下午兩點到四點會在行天宮對面的NET發放反共小卡、春聯及連署書，但不會現場填寫。
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