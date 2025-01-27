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小年夜罷免齊放 松信團體預告：初一到初三發反共小卡

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
罷免國民黨立委王鴻薇、徐巧芯團體。記者邱書昱／攝影
罷免國民黨立委王鴻薇、徐巧芯團體。記者邱書昱／攝影

全台迎來大罷免，台北市今天除了罷免民進黨立委吳思瑤吳沛憶團體召開記者會之外，罷免國民黨立委王鴻薇徐巧芯的「山除薇害 剷除黑芯」也在富民生態公園舉辦半天的填寫連署書快閃站點。

「山除薇害」團體表示，今天是小年夜，原本估計有一半以上北部民眾回南部過年，沒有預料會有那麼多人來填寫連署書，年齡層也從長輩到年輕人都有，目前份數持續增加中。

團體表示，很多年輕人都加入擔任志工、義工，也有一位剛從溫哥華回來的民眾，下飛機後直奔過來參加連署。

團體預告，小年夜是過年連假最後一日填寫連署書，過年期間的大年初一到初三，下午兩點到四點會在行天宮對面的NET發放反共小卡、春聯及連署書，但不會現場填寫。

「山除薇害 剷除黑芯」團體現場發放連署書填寫。記者邱書昱／攝影
「山除薇害 剷除黑芯」團體現場發放連署書填寫。記者邱書昱／攝影
罷免團體在富民生態公園發放連署書。記者邱書昱／攝影
罷免團體在富民生態公園發放連署書。記者邱書昱／攝影

吳思瑤 吳沛憶 徐巧芯 王鴻薇 罷免 連署書

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