年關難過法界頻傳憾事… 前大法官黃茂榮辭世

過年前法界陸續傳出憾事。前大法官黃茂榮前天辭世，享壽81歲，他辭世消息傳出後，法界許多他的學生都表示意外與哀悼；另外，法務部長鄭銘謙的母親也在23日辭世，享耆壽91歲，讓不少部屬感嘆：年關難過。

前大法官黃茂榮是台灣大學法律學院終身特聘講座教授，德國杜賓根大學博士，從德國取得博士學位後返台在台大教授民法債篇、他後來撰寫的法學方法與現代民法，更是許多法律系學生必讀，當今政壇也有不少政治人物都曾受教於他。

民眾黨立委黃國昌曾對學生說，如果能讀懂黃茂榮老師的法學方法，實力就大增。

民眾黨立委黃珊珊當初參選台北市長時更提及，當年就讀台大法律系時，碰到了1990年野百合學運，同學們上街訴求廢除萬年國會、以及禁錮思想自由的《刑法》100條。當時法律系的同學都去罷課，她因為是轉系生，不敢去罷課。

有天黃茂榮教授的民法課。原本應該要有300人上課，現場卻只來了6、7人。黃茂榮問學生，怎麼沒跟著大家去罷課？黃珊珊當時回答「因為自己是轉系生，不敢罷課」。結果黃茂榮語帶哽咽、眼泛淚光地告訴他們「你們也可以去罷課，但老師更希望你們未來有機會能夠到體制內，改革制度的不公不義。」

黃珊珊表示，黃茂榮的話對他的想法造成了深遠的影響，希望自己有朝一日，能夠到體制內，做一個改革不公不義體制的人。

退休檢察官陳瑞仁也回憶，黃茂榮從德國拿到博士回台大任教時，第一年就擔任他們班導師，陳瑞仁大三時，黃茂榮應邀至律師團體「週一午餐會」演講，他跟著去了二次，負責把全程錄音譯成文字。後來才知道，該團體就是美麗島大審辯護律師團的前身，當時在會場的律師有陳繼盛、張德銘、姚嘉文、郭吉仁、李勝雄等人。

黃茂榮後來獲馬英九總統提名出任大法官，在任內也寫出多號具有影響的解釋，卸任大法官後還夫人設立法律事務所，他表示目的是要把公平的種子播向四方；他女兒黃則儒也取得德國慕尼黑大學法學博士，目前擔任檢察官，在檢察體系內評價甚佳。

黃茂榮生前因病接受化療，前天辭世消息傳出後，法界不少人都感到傷感，紛紛在社群上表達哀悼之意。

此外，鄭銘謙高齡九十一歲的母親前陣子也因身體有狀況，當時鄭銘謙一方面為預算在國會奮戰、一方面又擔憂母親的狀況，身心相當煎熬；鄭母23日下午辭世，由於接近過年，鄭銘謙除緊急趕回台南老家，低調不願驚動外界。