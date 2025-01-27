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被動支持倒閣！ 卓榮泰：盼年後找出解決方法

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
行政院長卓榮泰今早視察高雄興達電廠表示，春節這幾天沒有真正休息，希望新的年度，能夠談出一個解決現在問題的方式。記者徐白櫻／翻攝
行政院長卓榮泰今早視察高雄興達電廠表示，春節這幾天沒有真正休息，希望新的年度，能夠談出一個解決現在問題的方式。記者徐白櫻／翻攝

114年政府總預算刪減及凍結數字創新高，朝野對立僵持不下。行政院卓榮泰日前受訪表態支持倒閣，今天表示，倒閣與覆議一樣，他都是被動的，年前預算刪除結果引起全民恐慌，相當不當，希望大家冷靜，放假這幾天他會持續溝通，希望新年度能夠心平氣和，以國家正確方向，談出一個解決現在問題的方式。

春節連假進入第3天，今早行政院長卓榮泰前往高雄興達電廠慰勉春節值班人員。抵達電廠後，媒體詢問倒閣議題。

卓榮泰表示，倒閣跟覆議案是一樣的，行政院都是被動的，只希望在一個能夠理性討論的國會當中，把國家帶上一個正常軌道上面去，無論如何，行政院永遠願意為了福國利民的各項法案跟國會溝通，他也希望大家站在國家安全最主要立場，能夠為人民的基本生活，國家的主權跟安全，一同有共同的方向，才能夠在關鍵時刻保衛國家，也讓科技發展、社會福利不受影響。

卓榮泰也說，預算這樣的刪除結果，引起全民恐慌，尤其在年前，「我覺得相當不當」，他希望大家能夠冷靜下來，過了年後好好把過去問題先擺著，新年之後會做很多努力，放假這幾天，他還在做多方努力。

視察電廠之前，卓榮泰致詞表示，他在春節這幾天沒有真正休假，積極跟各方意見溝通，也拜訪很多重要人士，過去舊的一年很多不同意見，希望在未來新的年度，能夠真的心平氣和，以國家正確方向，談出一個解決現在問題的方式。

卓榮泰 溝通 行政院

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