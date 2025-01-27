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喊話面對面講清楚！苗博雅上「賀瓏夜夜秀」自嘲3邏輯不對諷社會

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」應諷刺苗博雅對死刑議題看法遭苗喊話面對面講清楚，最新一集苗更直接到現場上台發表言論。圖／截自「薩泰爾STR Network」YouTube頻道
脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」應諷刺苗博雅對死刑議題看法遭苗喊話面對面講清楚，最新一集苗更直接到現場上台發表言論。圖／截自「薩泰爾STR Network」YouTube頻道

北市議員苗博雅日前因廢死議題遭炎上，更被脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」諷刺雙標，苗上周在臉書上公開標記主持人賀瓏面對面講清楚，未料在最新一集中苗直接到現場上台澄清，更反諷社會不流行尊重司法，影片中雖獲得不少掌聲，但上架後網友看法兩極，引起討論。

賀瓏日前在節目單元「新聞亂報EP3」節目中談到死刑議題，諷刺苗博雅廢死立場，引起苗不滿直接在臉書公開tag賀瓏「咱講一句讚的」先前出事自己一句話沒說，反嗆該議題已解釋過要求賀瓏面對面講清楚。

而「新聞亂報EP4」昨上架，直接以「咱講一句讚的」為主題，賀瓏直言剛開季火苗就燒過來了，「上禮拜至少被報20篇新聞」，一旁助理主持人Albee在一旁拱賀瓏與苗博雅打「拳上」，賀瓏表示「自揍才是最高級的拳賽」節目更談到劉寶傑請辭「關鍵時刻」等新聞議題。

而節目最後設計橋段「龍吼哇共」開放讓大家上台針對上一集發表意見，不料苗博雅竟坐在台下並舉手，現場氣氛嗨到最高點，由於賀瓏曾說這一季不會邀請政治人物，苗表示她以「賀瓏師傅喜劇學徒」上台，更模仿起柯文哲口吻自嘲自己是「十足的傻瓜」，因為2024年9月發文強調尊重大法官判決結果，導致2015年貼文被翻出來炎上。

苗博雅表示，自己有3個邏輯上錯誤，包含「粉專、頻道有人看嗎」、「現在不流行尊重司法，有人不滿意就要出來釘孤枝」、「大家不想聽道理，只想聽跟政府唱反調」應該要把2015年的貼文拿出來再發一次，內容看似自嘲，但諷刺社會滿點。

影片一出仍有不少網友不買帳認為，「想說怎麼讓苗博雅上來洗白結果還滿烙賽的」、「不好看又難笑政治操作也無法洗風向」、「上台目的性太強完全是要講自己的」、「尬到我起雞皮疙瘩」，但也有網友出面緩頰稱「大家都是來開玩笑的真讚」。

脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」應諷刺苗博雅對死刑議題看法遭苗喊話面對面講清楚，最新一集苗更直接到現場上台發表言論。圖／截自「薩泰爾STR Network」YouTube頻道
脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」應諷刺苗博雅對死刑議題看法遭苗喊話面對面講清楚，最新一集苗更直接到現場上台發表言論。圖／截自「薩泰爾STR Network」YouTube頻道
脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」應諷刺苗博雅對死刑議題看法遭苗喊話面對面講清楚，最新一集苗更直接到現場上台發表言論。圖／截自「薩泰爾STR Network」YouTube頻道
脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」應諷刺苗博雅對死刑議題看法遭苗喊話面對面講清楚，最新一集苗更直接到現場上台發表言論。圖／截自「薩泰爾STR Network」YouTube頻道

司法 廢死 苗博雅 賀瓏夜夜秀

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