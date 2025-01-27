卓榮泰酸藍白不敢倒閣 牛煦庭：只是讓朝小野大僵局持續

行政院長卓榮泰日前接受網路節目的專訪內容昨播出，針對倒閣議題，他嗆聲藍白不敢倒閣。國民黨立委牛煦庭今天表示，我國憲政設計，國會沒有閣揆同意權，倒閣也只是讓朝小野大僵局持續。

牛煦庭表示，民主國家憲政設計，倒閣是為了確保國會多數黨能組閣，以確保政令順暢的手段，但我國憲政設計，國會沒有閣揆同意權，閣揆有責無權，總統有權無責，心態不改，倒閣也只是讓朝小野大僵局持續，此時妄言倒閣可以解決問題，實在是笑話一則。

牛煦庭說，朝小野大確實應該透過溝通解決問題，但一整年的鬥爭，不見行政端積極與在野黨對話，卻見整個行政體系甘願為民進黨立院黨團總召柯建銘的犬馬，任憑民進黨團鷹派頤指氣使，請問溝通機制何在？

牛煦庭呼籲，如果民進黨新的一年選擇繼續對立，犧牲的將是賴清德政府的國政成績，此非人民之福，為政者當三思後行。