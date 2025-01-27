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卓榮泰嗆藍白不敢倒閣 李彥秀：多數黨組閣才是正解

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院長卓榮泰因今年度中央政府總預算案多次與在野交鋒，昨天更嗆藍白一定不敢倒閣。國民黨立委李彥秀今天表示，既使倒掉卓內閣，國會重新改選，賴清德繼續任命「卓榮泰2.0」，朝野僵局一樣無解，仿照法國，由國會多數黨組成穩定內閣才是正解。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰因今年度中央政府總預算案多次與在野交鋒，昨天更嗆藍白一定不敢倒閣。國民黨立委李彥秀今天表示，既使倒掉卓內閣，國會重新改選，賴清德繼續任命「卓榮泰2.0」，朝野僵局一樣無解，仿照法國，由國會多數黨組成穩定內閣才是正解。圖／聯合報系資料照片

行政院卓榮泰因今年度中央政府總預算案多次與在野交鋒，昨天更嗆藍白一定不敢倒閣。國民黨立委李彥秀今天表示，即使倒掉卓內閣，國會重新改選，賴清德繼續任命「卓榮泰2.0」，朝野僵局一樣無解，仿照法國，由國會多數黨組成穩定內閣才是正解。

李彥秀表示，行政院剛剛拿到將近三兆元「史上最高」的總預算，卓榮泰不利用新春年假好好思索未來一年的執政目標，居然將自己「網軍化」、「側翼化」上節目嗆聲在野黨「不如直接倒閣」、「我敢，藍白敢不敢。」上任8個月來施政毫無亮點，覆議案也即將連續被否決第三次，完全沒有政務官應有的擔當與風骨，窮得只剩下抹黑造謠、逞凶鬥狠，到處開戰場。

李彥秀說，相較立法院是去年剛剛與總統同時選出的最新民意，行政院並沒有直接民意基礎，行政院長作為總統「可割可棄」的免洗筷，還自抬身價要在野黨提倒閣，自己下台也要搞得「魚死網破」，卓榮泰不是自抬身價，就是完全狀況外。

李彥秀批評，卓內閣施政表現，將近四成民眾不滿意，相比上月大幅上升 4.5個百分點，「政治對立，斷送台灣未來」，不正是執政的民進黨嗎？作為「三兆院長」，總預算規模還高於去年730億元，居然連關水門都作不到，搞到政府快要關門一樣，這不是無能，什麼才是無能？卓榮泰如果真的做得這麼痛苦，真的這麼想倒閣，直接請辭，才是政務官應有的擔當。

李彥秀感嘆，台灣憲政制度類似法國半總統制，法國如果出現總統黨與國會多數黨不同時，會依循憲政慣例，交由國會多數黨組閣，避免憲政僵局。但在台灣，總統有權無責猶如「憲政皇帝」、行政院長有責無權隨時「可割可棄」，才造成今天朝野的僵局。

卓榮泰 李彥秀 罷免 行政院

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