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蔡壁如參選黨主席家人遭攻擊 她要求乾淨選舉、君子之爭

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民眾黨前立委蔡壁如今天臉書PO出參拜照片，希望有一場乾淨選舉。圖／取自蔡壁如臉書
民眾黨前立委蔡壁如今天臉書PO出參拜照片，希望有一場乾淨選舉。圖／取自蔡壁如臉書

民眾黨前立委蔡壁登記參選民眾黨主席後，連日走訪各地基層，聽取建議，她今天在臉書PO文「乾淨選舉、君子之爭」指出，近來有太多片面、不實的資訊被放大煽動，甚至有人在她的留言板留下不堪入目的言辭，攻擊對象甚至延伸到她的家人，她說此行為破壞黨內和諧與團結，黨的形象更是因此而扣分。

蔡壁如表示，民眾黨黨主席補選是展現政黨價值與民主精神的重要程序，過程中，候選人應以清晰的主張與理念向黨員說明，如何帶領民眾黨邁向未來，並迎戰2026年地方大選；正向選舉與乾淨選舉，是她此次參選黨主席始終堅守的原則，此刻，民眾黨迫切需要一場典範級的君子之爭，為黨內帶來感動黨員與支持者的契機。

她說面對外界的批評與人身攻擊，自己始終秉持不惡言相向的態度，她深信黨主席選舉應是一場君子之爭，並以團結與合作為核心。但如果外界對她有所誤解，她也會立刻澄清說明。

近期，一篇提及「道歉」的臉書貼文被媒體誤解為她要民眾黨為競選經費申報問題公開道歉，事實上，她所說的「道歉」是指「若我當選黨主席，將以主席的身份，向所有支持者對過去一年財務管理上的爭議表達歉意，並責無旁貸地承擔相關責任，她承諾將帳目委由第三方公正單位徹底清查，儘速完成補正作業，讓黨務透明、負責。」

關於兩年條款，她的立場也被外界錯誤解讀，她的主張並非針對任何個人，而是希望透過完善的考核制度，在黨內集體決策下，選出最能為黨奮戰的立委，一方面延續柯主席設計「兩年條款」的初衷，另一方面也回應黨員對該條款的疑慮，確保制度更加完善。

她說在黨主席補選的過程中，一再出現了令人擔憂的言行與網路攻擊，黨員與支持者紛紛向她反應他們的憂心與不安；相信大家還記憶猶新一件事「賴清德公開向蔡英文喊話，要求蔡陣營的網軍停止攻擊我。」民進黨在內部初選時的刀刀見骨手法是常態，但令人怵目驚心的作為已經傷害台灣的民主精神，絕對不可取。

蔡壁如說，近來，有太多片面、不實的資訊被放大煽動，甚至有人在她的留言板留下不堪入目的言辭，攻擊對象甚至延伸到她的家人，這樣的行為，不僅破壞黨內和諧與團結，黨的形象更是因此而扣分，更與民主精神背道而馳。

她呼籲民眾黨一定要集結最大的合作力量，守護大家與柯文哲醫師一起艱辛創立的台灣民眾黨，不能讓柯醫師、黨員還有支持者失望。

台灣民眾黨 家人 網路攻擊 蔡壁如 補選

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