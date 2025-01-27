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藍營槓黑熊學院 互批涉入共諜案

聯合報／ 記者鄭媁黃婉婷／台北報導
國民黨表示，當台灣陷入「黑熊超慢跑，共諜當陪跑，密件偷偷跑，黑熊一定飽」的荒唐場境，賴清德必須停止讓黑熊學院當成合作對象，不要讓納稅丟到水裡。圖／國民黨提供
國民黨表示，當台灣陷入「黑熊超慢跑，共諜當陪跑，密件偷偷跑，黑熊一定飽」的荒唐場境，賴清德必須停止讓黑熊學院當成合作對象，不要讓納稅丟到水裡。圖／國民黨提供

陸軍退役中將高安國涉共諜案，遭國安法起訴。涉案人之一張勝豪被爆是黑熊學院合作廠商。國民黨昨呼籲賴政府在共諜案尚未查明前，停止與黑熊學院合作。黑熊學院則說，僅一般商業採購，與涉案人員不相識，張勝豪也非浤泰戰術負責人。

浤泰戰術工業負責人張勝豪涉入共諜案，該公司被指曾是黑熊學院舉辦「黑熊超慢跑」活動的重要合作廠商。國民黨表示，黑熊學院無非是以保護台灣作為噱頭舉辦活動，結果卻成為共諜案涉案人的宣傳工具，行銷自己公司的抗彈板與緩衝材料，更讓民眾可能淪為共諜的斂財對象，黑熊學院對國人卻一句道歉也沒有。

國民黨說，當賴政府以密件指定黑熊學院為指定合作單位，想必是認可黑熊學院具有無與倫比的民防專業，如今看來情蒐專業能力也不過如此，人民失去信心。

黑熊學院回應，黑熊學院曾與浤泰戰術採購少量抗彈板產品，兩者關係為一般商業採購，與此案涉案人員亦不相識，被起訴的張勝豪也非浤泰戰術負責人，會用電腦的人都查得到。

黑熊學院反批，此共諜案以退役中將高安國為首，也是台灣涉案層級最高，而高安國是國民黨籍，同時還是鋼鐵韓粉，替立法院長韓國瑜站台過。國民黨從來沒人出來批評自家的共諜，或是主張要徹查黨內被滲透得多嚴重。

國民黨 黑熊學院

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