綠提案廢除壯促法 藍聲援白

民眾黨立委吳春城力推壯世代促進法，近日遭到質疑利用「壯世代協會」圖利，民進黨立委陳培瑜、林俊憲昨天雙雙發聲，揚言立法院下會期開議後將提案廢止該法。國民黨立委洪孟楷表示，壯促法是三黨共同協商、通過的法案，抹黑指為轉移施政不力焦點。

吳春城昨天沒有回應，民眾黨立法院黨團總召黃國昌前天受訪時則表示，壯促法是少數三黨共同協商、通過的法案，沒有經過任何表決，而恪遵利益迴避衝突的原則，當然是民眾黨的重要價值。

吳春城上任後提出「壯世代政策與產業發展促進法草案」，全案在今年一月七日完成三讀程序，共同提案人涵蓋多位跨黨派立委，民進黨立委王正旭也位列其中，是少數三黨共同協商、通過的法案，沒有經過任何表決。朝野立委當時更在議場內開心合照，也形成本會期罕見的和樂融融景象。

陳培瑜表示，壯世代促進法乍看是為壯年族群謀福利，實際上不僅跟國際同類政策無法接軌，而且吳春城利用此項法律，導致行政機關淪為私人工具、浪費公共資源，對於民眾實際需求沒有幫助，提案廢止該法是希望終結政治操作，促使資源回到更重要、更需要的人身上，「立法院應該服務人民，而不是少數人的政治秀。」

林俊憲也批吳春城先自創名詞、註冊商標並搶占詮釋權，然後利用自身立委權力，自創名詞成為法律用詞，然後再用預算案逼迫各部會妥協，就是一場針對政府提供給中高齡者資源與補助的「系統性掠奪」。

時代力量黨主席王婉諭表示，吳春城利用壯世代促進法綁預算、綁規格、綁團體非常荒謬，壯世代是指五十五歲以上具有工作能力及意願的國民，相對來說已經享有資源跟權利，如果還要透過另立專法增加權益，則雪上加霜，不僅淪為吳春城的大手大腳綁樁，更會造成更大的世代不正義。

洪孟楷說，勞動部先前支持壯世代的概念，壯促法也是三黨共同協商、通過的法案，如今綠營卻抹黑攻擊發起人吳春城，操作手法不只粗糙更是惡意，除了轉移施政不利的焦點，台灣在民進黨主政下已經沒有是非、不看證據，先敢喊的人就帶風向，綠營民代全面側翼化，就問賴清德總統還要縱容多久。