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卓榮泰：財劃法不能只分錢不分責任 擬3方案但沒機會跟國會談

中央社／ 台北26日電
立法院日前三讀通過選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥。圖／聯合報系資料照片
立法院日前三讀通過選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥。圖／聯合報系資料照片

行政院卓榮泰今天表示，財劃法是一個沒有辦法解決的癥結點，把中央的錢拿去地方，這可以談，但只分錢，不分責任，這個是不行的。其實行政院都有腹案，但因為國會都在抗爭，所以沒有辦法跟國會談。

行政院長卓榮泰日前接受「下班瀚你聊」節目專訪，內容於今晚播出。針對立法院去年底三讀修正通過財政收支劃分法部分條文，卓榮泰表示，行政院認為原本的財劃法或許不是最理想，但執行起來是最有把握的。

卓榮泰指出，財劃法是把中央的錢拿到地方去，這可以談，但是只談錢而不談事權，只分錢，不分責任，這個是不行的。他認為財劃法是一個沒有辦法解決的癥結點。

卓榮泰提到，針對財劃法，行政院也有研擬3個方案，但苦無機會跟國會談，因為國會都在抗爭中。如果能夠坐下來談，談出一個好的方式，讓地方把錢帶過去，也把事權、責任帶過去。

卓榮泰說明，跨縣市、長時間、跨年度的重要計畫，中央政府來做，地方可以做地方自己的事情，這個都是可以談的，其實行政院都有腹案，只是沒有辦法跟國會談而已。

針對憲法訴訟法，卓榮泰談及，民進黨立法院黨團已經提出釋憲，並附帶暫時處分。暫時處分就是把新法先凍結住，讓舊法繼續生效。

由於目前大法官人數只有8人，但立院三讀通過的法案至少要10名大法官才能評議。卓榮泰指出，這個部分法界有很多的討論，還有人提預防性救濟等。他不能替大法官決定，但如果大法官覺得適用新法，那大法官就是把自己開憲法法庭的資格給抹殺掉。

卓榮泰說，如果大法官決定現在還是適用舊法，當然可以用8名大法官來進行後續的一些決定。現在就看大法官怎麼決定，完全尊重大法官。

卓榮泰 行政院 財劃法

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