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總預算2.9兆遭疑比過去多 卓榮泰駁哭窮：除非新增項目不做

中央社／ 台北26日電
中央政府114年度總預算案遭大幅刪減、凍結，行政院23日在新聞中心舉行記者會，行政院長卓榮泰（圖）說明造成的影響和衝擊。圖／中央社
中央政府114年度總預算案遭大幅刪減、凍結，行政院23日在新聞中心舉行記者會，行政院長卓榮泰（圖）說明造成的影響和衝擊。圖／中央社

在野黨質疑114年度中央政府總預算2.9兆比過去還多，政府卻喊窮。行政院長卓榮泰今天表示，若扣除公共建設、社宅等新增項目，今年總預算歲出規模與去年差不多，若再加上立法院刪減2075億元，預算規模只有去年的92%，除非新增項目都不要做，「有可能嗎」。

立法院會21日完成民國114年度中央政府總預算案三讀，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。

卓榮泰日前接受網路節目「下班瀚你聊」專訪，內容於今晚播出。

外界質疑過去前總統馬英九執政時期，總預算歲出金額未達2兆元，前總統蔡英文執政時，歲出約2兆7000億餘元，而去年總預算歲出2兆8519億元，今年度中央政府總預算經立法院三讀後，仍有2兆9248億元，質疑政府哭窮。

卓榮泰指出，今年總預算歲出原編列3兆1325億元，是有許多的新增項目，包含公共建設、健保補助、社宅、國防等，達2806億元，若將3兆1325億元減去2806億元，就是2兆8519億元，與去年總預算歲出規模差不多。

不過，卓榮泰說，立法院刪減2075億元，等於中央政府總預算扣掉新增項目後，僅剩2兆6000億餘元，就會比去年少，除非新增項目都不要做。一個國家發展到這個時候，「有可能新增項目都不要做嗎」。

從GDP占比來看，卓榮泰說，從GDP（國內生產毛額）可以看出國家實力有多大，「收入有多大、人民多努力」，今年總預算歲出原編列佔GDP的比例是12.4%，98年是15.4%、113年是12.2%、112年是13.3%，這幾年約在12%至13%之間，今年占比並沒有特別高。

卓榮泰表示，過去3年政府稅收實徵金額超出預算數，所以今年總預算歲入編得比較多，歲出也編得比較多，就多在2806億元的新增項目裡面。

卓榮泰表示，台灣去年經濟成長率4.27%，工商業都這麼努力，政府服務的量能也要增加，回應人民的各種需求，如長照、社宅等，且不只中央政府增加，連地方政府也增加量能，台北市今年預算增加5.98%、新北市預算增加4.7%、桃園市增加9.02%、台中市增加7.62%，台南市、高雄市也增加預算。

卓榮泰表示，如果地方政府增加預算，但國會審查中央政府總預算後，中央政府被刪減的預算以及再扣掉新增項目的預算，只有去年預算的92%，當經濟成長率增加，政府服務的量能也必須增加，國會預算審查的結果卻朝向完全相反的方向。

卓榮泰 立法院

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