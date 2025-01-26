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若倒閣能解朝野僵局 卓榮泰喊「我願意」：藍白一定不敢提

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰（中）。記者曾吉松／攝影

不滿總預算遭藍白大砍，行政院長卓榮泰曾四上火線批評在野報報復性審查，遭藍白要求下台。卓榮泰今在網路專訪談及倒閣議題，他稱，藍白一定不敢，「但是我希望他們敢」。今天好多國民黨立委都叫他下台，「不必叫阿，你們可以做阿，你們就再瀟灑一次，再提個案，一提案就會過」。

網路節目「下班瀚你聊」今晚播出卓榮泰專訪內容，卓揆細數藍白刪減預算後的種種衝擊，他認為不能放任這種情形一直下去，否則每次表決就是「62對51（指在野黨與執政黨的立委席次差距）」，立院113席立委中，就是由那11席在主導國家走向，「這是非常危險的」。

民進黨立院黨團書記長蔡易餘曾說，既然藍白如此不滿行政院，不如提倒閣。卓榮泰直言「（藍白）不敢啦！但是我希望他們敢」。他表示，還有很多人能在憲政體制下，好好把國家做好，不一定要某一個人，但如果國家是操縱在11人的手上，這個國家會非常危險。

主持人黃暐瀚指出，若倒閣能解決朝野對抗問題，卓揆願意下台？卓榮泰表示「我願意阿」；黃暐瀚追問，如果到時民進黨票數還是沒過半呢？卓榮泰說，那就是民進黨對不起自己，對不起國家，代表努力不夠，不然不會陷入今天這個狀況。

「今天不是我要，是我敢、他們不敢。」卓榮泰直言，如果藍白敢提倒閣，沒有什麼好考慮，他也不會因為藍白不敢，就橫著走路、亂來，還是會在憲政體制下把事情做好；他說，今天好多國民黨立委都叫他下台，「不必叫阿，你們可以做阿，你們就再瀟灑一次，再提個案，一提案就過了」。

至於若國會真的改選，民進黨是否有機會反敗為勝，取得國會過半？卓榮泰指出，民進黨會衝刺改變國會生態，未來行政人員不必再面對這樣的國會結構。

他強調，自己不是認為永遠一黨獨大是好的，但國會若無法合理討論事情，再多政黨也沒用，若總是透過報復、情緒性宣洩，且沒辦法溝通，唯一辦法就是改變國會生態。

卓榮泰 民進黨 黃暐瀚

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