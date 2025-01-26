撥補台電千億全砍 卓榮泰曝虧損幅度：不知牙關能咬多久

在野大砍今年度總預算案，撥補台電千億也刪光，行政院長卓榮泰憂心未來虧損恐達4000億元，不知台電牙關「能咬多久」，至於是否漲電價，要看電價審議委員會是否願意繼續補助政策，仍要看後續情勢；他說，年後若賴總統同意，將針對總預算提出覆議，若能和在野談出一些方向，覆議就有價值。

立法院日前三讀通過今年度中央政府總預算案，歲出原編列約3兆1325億元，後遭刪減約2076億元，包含撥補台電1000億元，賴清德總統認為，這讓國家成為一輛無油可動的車。網路節目「下班瀚你聊」今晚播出卓榮泰專訪內容，聚焦總預算衝擊，以及政府後續救濟。

針對台電撥補遭刪，卓榮泰穿著印有台電標誌的夾克為台電員工抱不平，他說，去年電價審議會拍板民生電價維持每度電2.7元，與發電成本差了1元，盼縮小衝擊，也希望未來要用公務預算補進而健全台電財務，如今卻說不算了，「我覺得我們對不起台電所有員工」。

卓榮泰指出，政府既然希望壓低衝擊，讓民生用電不要快速成長，就該從公務預算補貼，讓台電公司財務健全，台電至今已虧損2800億，接下來恐將達到近4000億；至於是否因此漲電價，卓說，電價審議委員會是否願意繼續補助政策，還是要看幾個月後的情勢變化，因為預算刪得很多。

此外，在野陣營認為刪減過後的總預算金額仍有2.9兆元，比蔡英文、馬英九政府時期多，卓榮泰對此做出三點回應。首先，今年多項新增項目共計2806億元，扣除後與去年度總預算差不多，若2000多億元，就只剩下2.6兆元，顯然就比去年還少。

卓榮泰續指，今年政府歲出佔GDP12.4％，跟往年相比並未特別高，而台灣過去2、3年實徵數都超過預算數，所以今年的歲入編得比較多，歲出也就跟著增加；第三，台灣去年經濟成長率4.27％，政府必須增加服務量能也要增加，且所有地方政府總預算都增加，國會卻要求中央總預算維持以往。

不過，卓榮泰仍舊保持樂觀，認為年後一定有方式可解決，不讓國人這麼擔憂。他說，目前還有憲法機制，儘管覆議結果並不樂觀，但這是憲法賦予政院的權利和義務，「所以我們會繼續做」，他也反問，經過百工百業反彈後，已經形成全民運動，難道藍白立委沒有感受到一絲絲社會壓力？

卓榮泰指出，覆議是讓國會重新審議法案的機會，政院會將相關分析數據、社會衝擊向總統報告，若總統同意，年後將針對總預算提出覆議，爭取把不該刪減、不該保留的預算有所保留，若能和在野談出一個方向，覆議就有價值和成功的機會。

卓榮泰指出，他當然希望覆議有好的結果，若不如預期，此次預算審查中有許多與「預算法」49條、大法官釋字391號精神有相違背，會進一步來研究，「也許它還達到一個違憲的程度」，但他不會放任此種情況，成為國家未來一年的現狀。