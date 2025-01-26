我駐瑞典代表投書當地報紙 批北京2758法律戰、武力威脅台灣

我國駐瑞典代表谷瑞生於當地時間25日在瑞典新佛蘭日報（Nya Wermlands-Tidningen）投書，談北京長期向聯合國施壓，要求錯誤解讀聯合國大會第2758號決議文；實際上，2758號決議並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，也沒有提及台灣是中華人民共和國的一部分，北京將「一個中國」原則與2758號決議混為一談，這點毫無根據。

谷瑞生表示，北京不當連結一中原則與2758號決議，是台灣被不公平且不公正地被排除在聯合國體系之外的主要原因。

谷瑞生在文中臚列包含美國前副國務卿坎伯（Kurt Campbell）和瑞典外長Maria Malmer Stenergard都曾為此發聲；且歐洲議會、荷蘭、英國和捷克等議會，也陸續通過支持台灣有意義參與國際組織的決議文。

谷瑞生指出，中國不僅利用聯大第2758號決議來發動法律戰，阻止台灣參加國際組織，還以武力及灰色地帶戰略威脅台灣；近年來，中華人民共和國故意升級對台灣的軍事威脅，並試圖單方面改變台灣海峽的現狀。

谷瑞生表示，台灣不能僅依賴美國軍事馳援，也需要所有理念相近國家共同終止中國針對聯大第2758號決議的法律戰，並根據共同價值，自由、人權及民主，制止威權國家的擴張。

1971年10月25日，聯合國第26屆大會通過「恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利」，該決議文承認，中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織唯一合法代表，並把蔣介石的代表從他在聯合國組織及其所屬一切機構所非法占據的席位上驅逐出去。