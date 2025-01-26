印度駐台代表賀新年 盼印台關係產生全新機遇

農曆新年將至，印度台北協會會長葉達夫錄製蛇年賀年影片，指出印度與台灣的雙邊關係在2024年達前所未有的新高度，蛇在印度文化象徵神聖與力量，盼印台關係在蛇年產生豐富的全新機遇、合作與潛能。

印度台北協會今天發布葉達夫（ManharsinhLaxmanbhai Yadav）錄製的賀年影片，影片並剪輯協會在台舉辦的活動與慶典，以及台商赴印度參訪等印台交流活動。

葉達夫先以華語祝福大家「蛇來運轉，喜蛇臨門」；接著回顧龍年（2024年）印度與台灣的雙邊關係，邁入新的里程碑，雙方在各領域的合作持續深化，包括人才交流、半導體發展，以及產業合作，文化與教育交流也有顯著提升，人民之間的情誼日益深厚，雙邊關係達前所未有的新高度。

葉達夫表示，展望2025年蛇年，滿懷希望與期待，因為蛇在印度文化象徵神聖與力量，印度與台灣的關係在蛇年將產生豐富的全新機遇、合作與潛能，2025年同時也是印度台北協會在台灣成立30週年，自1995年成立以來，印度與台灣在各個領域都獲得卓越的成長與進展，人民的關係更加緊密，有7000名印度僑民以台灣為家。

葉達夫說，印度台北協會舉辦的印度節慶與活動，如色彩節、排燈節和國際瑜伽日等，都吸引眾多台灣民眾熱情參與，促進共同的文化體驗，印台雙邊貿易已達100億美元，約250家台灣企業於印度營運，涵蓋半導體、電子與製造業，而進一步深化經濟夥伴關係，就是基於此。

葉達夫期待在蛇年能持續拓展前行，讓2025年成為印度與台灣攜手合作共創繁榮及友誼長存的一年。