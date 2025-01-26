全台血庫告急 江啟臣挽袖捐血直播號召全民「熱血過新年」

全台血庫告急，立法院副院長江啟臣今天到豐原捐血室率先挽袖，開啟直播號召更多人一起捐血，江啟臣說，今年農曆春節9天長假再遇寒流來襲，全台血庫供應量告急，他呼籲在闔家團聚、歡慶佳節同時，也別忘了伸出手臂守護醫療用血安全，讓愛散播得更廣、更溫暖。

根據台灣血液基金會統計，截至1月25日上午7時30分止，全台血庫僅能維持5.5天的庫存量，其中A型、B型、O型均屬「偏低」（分別剩5.4天、6.6天、4.6天），唯AB型為8.3天，暫屬正常；台中地區每種血型都供應不足，被點名為「最告急」地區，尤其AB型血僅剩3.9天，更是「急缺」級別。

為避免缺血危機，血液基金會自去年底至今年1月27日（小年夜）期間，全面啟動「捐血月」活動，希望能在春節前將全台庫存量提升至10天，確保民眾在過年期間及意外需求時，都能安心用血。

江啟臣今天上午到豐原捐血室，以實際行動帶頭「拋磚引玉」，他在捐血室與民眾互動時，遇到一家6口共同捐血的溫馨景象，感受到台中市民熱血奉獻的精神；江啟臣說，除了自己捐血，辦公室同仁也全員響應，希望用這股熱血帶動更多社會大眾於寒冬之中慷慨解囊，一起挽袖捐血。

江啟臣Live直播，向線上觀眾即時分享台中捐血中心的情況，提醒農曆春節期間，民眾若想捐血，可上網或電話查詢各地捐血中心的營業時間與地點，務必在出門前先做好規劃，以免撲空。

現場一位剛捐完血的年輕女子分享，「17歲到20歲的年輕人，只要在台中市設置的14個定點捐血，就能獲得便利商店霜淇淋兌換卡！」她也號召更多同齡朋友齊來挽袖，為社會貢獻心力。