韓國瑜新北拜廟 籲一起努力打拚看到台灣強大

立法院長韓國瑜參加美國總統川普就職典禮，返台後就陪同藍委拜廟並表示，美國國會議員不分黨派希望美國強大，「我們也希望看到台灣強大」，盼大家一起努力讓台灣愈來愈好。

韓國瑜返台後第一個公開行程，就是出席國民黨立委葉元之服務處寫春聯活動，到場時獲民眾歡迎，韓國瑜也向大家拜早年，祝大家新年快樂。

韓國瑜致詞時表示，民代有鮮花型和野草型2種，鮮花型就是一切都由長輩準備好，只要去選委會登記後就能當選，另一種野草型就要一切靠自己，向前衝。

他表示，葉元之就是野草型政治人物，一句話形容就是「天上下雨地上滑，自己跌倒自己爬」，沒有資源都要靠鄉親幫忙，因此，從美國回來立即來看他，野草型政治人物讓人特別疼惜，因為一切靠自己。

韓國瑜隨後在葉元之及國民黨新北市議員劉美芳陪同下，前往「北極宮」參香，致詞表示，所有的廟、宮、殿都希望風調雨順，國泰民安，但風不調、雨不順是老天爺的責任，國不泰、民不安是政治人物跟政府的責任。

韓國瑜表示，在美國參加美國總統川普就職典禮，看到很多國會議員，美國的國會議員，不管是民主黨或共和黨，不分黨派希望美國強大，「我們也希望看到台灣強大」，希望新的一年開始，大家一起努力打拚讓台灣愈來愈好，這是新年大家共同的期待。