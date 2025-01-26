陳佩琪難忘柯文哲告白演唱會 77萬分文未取卻被說貪汙

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城容積弊案，妻子陳佩琪今天回想過去在2023年舉辦演唱會，當時丈夫每天犧牲睡眠、努力練習唱唱跳跳，希望選戰有所突破，後來賺了77萬元，柯文哲分文未取，結果卻被說成貪汙77萬所得，「當時覺得很甜蜜，但是現在回想起來，衷心希望不要有這場演唱會該有多好。」

「過年前，想寫些東西給你， 雖然知道你不能回我什麼」，陳佩琪上午在臉書發文表示，最近天氣很冷，有時候半夜凍到醒來，就會想到柯文哲，是否也覺得這麼冷，2023年大概是這輩子最忙的一年，丈夫參加很多活動、拜會很多人，當時認為不管選舉結果為何，只是一心一意想讓民眾黨快快茁壯成長，因為台灣不能再這樣耗下去。

陳佩琪指出，2023年選戰期間，自己常化身小跟班，柯文哲在台上演講，「我就站一旁或坐在台下，做個最忠實的聽眾，偷偷告訴你，2023年我記憶最深，也最喜歡的還是那場你衷心告白的演唱會」，儘管當時覺得很甜蜜，但是現在回想起來，衷心希望不要有這場演唱會該有多好。

陳佩琪回想，當時柯文哲每天犧牲睡眠，努力練習唱唱跳跳，因為這些都不是拿手的項目，練起來格外費力，「不過你常跟我說，小黨選戰要能有所突破， 就要做些不一樣的」， 那場演唱會很辛苦，丈夫一人撐住全場，幫忙賺了77萬元，自己分文未取，「但是現在起訴書上說，你貪汙了自己演唱會的77萬所得。」

陳佩琪表示，柯文哲過去在醫界服務期間，最自豪用多年心血寫出的兩大本器捐白皮書，還說要給行政院衛生署（衛生福利部前身）無償使用，可以幫助更多需要器捐的人，器捐再也不會有私相收受的不公平情形。

陳佩琪也說，柯文哲從政後幫助台北市政府還債500多億元，2017年台北世大運的開閉幕式，更幫助北市府減支50多億元，8年市長任內的特別費，全部都讓員工當作績效獎金，現在卻為被構陷的圖利和貪汙罪，持續被關押在陰冷的牢房中，「我好想你」。