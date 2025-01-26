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沈伯洋：抵抗TikTok認知戰 台灣百萬中堅分子是關鍵

中央社／ 舊金山25日專電

民進黨立法委員、資訊戰專家沈伯洋今天出席北加州台灣同鄉聯合會年會指出，台灣約3成不關心政治的民眾是中國認知作戰重點，中國透過TikTok接觸這些人。他說，要抵抗中國認知作戰，台灣約有百萬中堅分子是關鍵力量。

沈伯洋今天受邀出席北加州台灣同鄉聯合會新春年會，並以「中共對台認知作戰的現況與應對」為題發表演說。他指出，根據民調，如果台海發生戰爭，台灣願意抵抗的人約占50%，願意投降的人約占20%，中國認知作戰重點是剩下的30%民眾。

他表示，中國若將30%的台灣民眾洗腦成願意投降，台灣進入50%對50%時，那就是戰爭要開打的時候，大家會聽到中共2027、2032、2035攻台之說；最精準的說法是當台灣要投降的人變多，便是中共要攻打台灣的時候，「關鍵是不讓中國影響那30%的人」。

沈伯洋說明，上述30%的台灣民眾並不關心政治，因此中國要把訊息發送給他們並不容易，中國為此花了超過10年精心研究要如何達成目的，TikTok是其中重要的工具。中國製作各式各樣的影片吸引注意力，一旦30%的人習慣以後再發送中國相關的訊息。

一份針對台灣人對中國態度的調查顯示，民進黨和國民黨支持者不管有沒有使用TikTok，對中國態度都差不多；但「沒有政治立場的人」顯然會受TikTok影響，有看TikTok的人通常對中國持正面態度，沒看TikTok的人則對中國多持負面態度。

沈伯洋指出，這是現在進行式，不僅發生在台灣，也出現在全世界，當中國透過TikTok平台，對全世界年輕人散播資訊時，可能就會有越來越多年輕人對中國的態度漸漸轉變成正面；再來，當這群年輕人有投票權後，也會影響到當地政治人物。

他補充說，「就算一個國家的政治人物原本要支持台灣，後來發現他的選民有越來越多人覺得中國不錯，該政治人物也有可能改變態度，因為選票是重要的事」。

美國前總統拜登（Joe Biden）以國家安全疑慮為由，去年4月簽署法案，要求TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）出售TikTok，否則1月19日面臨禁令。川普（Donald Trump）20日就任後簽署行政命令，尋求延後75天實施「不賣就禁」法。

沈伯洋接受中央社訪問指出，國際間對TikTok危及國安的討論度越高，台灣相對有理由討論是否予以限制，拖得越久，就越難禁止，應該在前期階段趕快行動，「對我來說，那是一個中國的平台，我們要阻絕境外勢力，我覺得要擋下TikTok是重要的」。

英國「金融時報」日前報導，研究人員擔憂TikTok透過推送親中內容，逐漸軟化民眾對中國態度。而在台灣，年輕世代價值觀和政治認同正面臨前所未有的挑戰。

沈伯洋認為，年輕世代關心的議題不同，對國安重視程度沒那麼高，當台灣開始討論要不要禁TikTok時一定會出現反彈，但只要說明問題在哪裡，大部分年輕人應該聽得懂，因為並沒有那麼難理解，令人擔憂的是這個議題被拿來當作政治操作。

沈伯洋強調，中國鋪天蓋地宣傳，台灣並沒有這麼多金錢去跟中國對抗，中堅分子扮演重要力量，100萬的中堅分子足以捲起輿論風暴，守下台灣，抵抗中國。

TikTok 年輕人 沈伯洋

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