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外媒關注國防預算遭凍 李彥秀：支持政府向美買防禦性武器
今年度中央政府總預算案日前完成審查，凍結部分國防預算，引發外媒關注。國民黨立委李彥秀今天表示，凍結不是刪減，只要國防部提出報告與計畫，就可以解凍使用，完全不會受到任何影響；她也強調，支持政府向美國採購先進的防禦性武器。
李彥秀表示，台灣採購重要軍品武器，都是編列「特別預算」支應，與年度預算沒有太大的關係，連中央銀行總裁都建議，台灣要多向美國購買軍品、糧食與能源，縮小台美貿易順差，國防部長顧立雄也表示考慮編列特別預算購置武器。
李彥秀指出，這次隨立法院長韓國瑜訪美祝賀美國總統川普就職，她也有特別向美國參眾議員、智庫說明，中華民國與美國長期而堅定的友誼不會有任何改變，在野黨、台灣人民對自我防衛的信心也從未動搖。
李彥秀強調，他們絕對支持政府向美國採購更先進、更需要的防禦性武器，也希望美方儘快將延宕的武器交貨，讓台灣的防禦能力能夠順利銜接避免空窗期。
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