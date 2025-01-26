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影／國不泰、民不安誰之過？ 韓國瑜：政治人物與政府

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
立法院長韓國瑜今赴新北板橋參與立委葉元之服務處寫春聯活動及參拜板橋北極宮，受到廟方熱烈歡迎。記者李成蔭／攝影
立法院長韓國瑜今赴新北板橋參與立委葉元之服務處寫春聯活動及參拜板橋北極宮，受到廟方熱烈歡迎。記者李成蔭／攝影

立法院長韓國瑜今赴新北板橋參與立委葉元之服務處寫春聯活動及參拜宮廟，他於參拜後感嘆，風調雨順是老天的責任，若「國不泰、民不安」則是政治人物與政府的責任，「政治人物自己政府都不做好，光拜老天爺有什麼用？」，台灣的未來需要大家一起來打拚。

葉元之板橋溪崑地區服務開張，找來韓國瑜到場一同參與寫春聯活動，吸引眾多人潮到場，也拿春聯沾喜氣。韓在活動後隨即前往板橋北極宮參拜並致辭，廟方也特別送上新春賀禮歡迎，不少支持者也到場要合照，現場氣氛熱烈。

韓國瑜表示，北極宮從民國10年就在當地至今，玄天上帝保佑人民四季平安，自己剛祈福第一句話就希望「風調雨順、國泰民安」。他也與民眾互動問，風調雨順是老天的責任；「國不泰、民不安是誰的責任？」，是政治人物與政府的責任。

韓國瑜笑稱，老祖先真聰明，老天爺50%責任、人類自己50%責任；沒有風調雨順會拜託老天爺下點雨，但不要颱風、地震；國不泰、民不安而去拜老天爺，祂會說「政治人物自己政府都不做好，光拜老天爺有什麼用？」

韓國瑜透露，剛剛司儀在講祈求風調雨順、國泰民安時，他心裡就在想，大家一起來打拚，葉元之、新北市議員劉美芳都在這，還有眾多里長及好朋友，自己要來開創台灣社會美好未來。他回憶自己剛去美國總統就職典禮，不論民主黨、共和黨都希望美國第一、美國強大，台灣也是這個樣子，所以需要大家一起來打拚。

立法院長韓國瑜今赴新北板橋參與立委葉元之服務處寫春聯活動及參拜板橋北極宮，受到廟方熱烈歡迎。記者李成蔭／攝影
立法院長韓國瑜今赴新北板橋參與立委葉元之服務處寫春聯活動及參拜板橋北極宮，受到廟方熱烈歡迎。記者李成蔭／攝影
立法院長韓國瑜今赴新北板橋參與立委葉元之服務處寫春聯活動及參拜板橋北極宮並致詞。記者李成蔭／攝影
立法院長韓國瑜今赴新北板橋參與立委葉元之服務處寫春聯活動及參拜板橋北極宮並致詞。記者李成蔭／攝影

美國 葉元之 韓國瑜

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