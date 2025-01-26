綠委將提案廢「壯促法」 洪孟楷：人格毀滅在野陣營
民眾黨立委吳春城力推的「壯世代政策及產業發展促進法」本月初才剛完成三讀，民進黨立委陳培瑜、林俊憲預告新會期將提案廢止。提案人之一的國民黨立委洪孟楷今天表示，綠營現在操作罷免，用人格毀滅的手法來抹黑在野陣營。
狀促法由吳春城領銜，藍綠白三黨立委共同提案、連署，近日遭綠營質疑違反利益迴避原則，並預告將提案廢止。洪孟楷表示，綠營現在操作罷免，其中用人格毀滅的手法來抹黑在野陣營，之前勞動部大力支持壯世代這樣的概念，甚至壯促法三讀通過時還難得出現三黨在議場合照畫面。
洪孟楷感嘆，如今卻是鋪天蓋地用媒體、政論節目、綠營民代一條龍式的抹黑攻擊壯世代、攻擊發起人吳春城，背後的操作手法不只粗糙、更是惡意，除了轉移施政不利焦點，台灣政治現在在民進黨主政下已經沒有是非、不看證據，先敢喊的人就帶風向，綠營民代全面側翼化，就問賴清德總統還要縱容多久？
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