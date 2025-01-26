外媒關注立院刪凍國防預算 林俊憲：中共最高興

在野立院黨團刪減、凍結國防預算引發多家外媒關注，民進黨立委林俊憲批評，在國家面對中共軍事威脅、文攻武嚇之時，台灣卻未提升自我防衛能量，還要削減國防預算，沒有人想得到，唯一高興的當然就是中共。

近來美國有線電視新聞網（CNN）、英國「經濟學人」（The Economist）和法國「世界報」（Le Monde）紛紛報導有關台灣刪減國防預算一事，世界報指出，「儘管面臨中國入侵威脅和川普施壓，台灣仍削減國防預算」，認為此舉不合時宜。

林俊憲認為，自由民主的國家都想不通，台灣立法院竟刪減自身國防預算，當獨裁政權中國每天派軍艦、戰鬥機威脅並騷擾台灣，不斷地針對台灣進行軍事演習、上千顆飛彈瞄準台灣，立法院此時刪減國防預算，只有一個國家最高興，當然就是中共。

林俊憲指出，中共最希望台灣國防弱化、無法取得先進武器，無法增強自身國防力量自我防衛，政府持續朝此方向努力，中共無法擋下台灣政府，結果藍白幫中共做到了，因此全世界各大媒體完全看不懂。