快訊

在超市買到失心瘋？專家教你列「不買清單」避免衝動消費

爸爸失聯11天遺體尋獲 林葉亭確認身分當場崩潰

0050降費用後跟006208該選誰？ 達人列10點比較：整體兩者差別不大！

外媒關注立院刪凍國防預算 林俊憲：中共最高興

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委林俊憲提出行政院應拒絕「副署」阻止惡法施行，不過憲法只提到副署範圍與流程，並未提到不副署情境如何處理，若動用這張牌，就是創下憲政先例，仍須事先考量推演，不得不慎。圖／本報資料照片
民進黨立委林俊憲提出行政院應拒絕「副署」阻止惡法施行，不過憲法只提到副署範圍與流程，並未提到不副署情境如何處理，若動用這張牌，就是創下憲政先例，仍須事先考量推演，不得不慎。圖／本報資料照片

在野立院黨團刪減、凍結國防預算引發多家外媒關注，民進黨立委林俊憲批評，在國家面對中共軍事威脅、文攻武嚇之時，台灣卻未提升自我防衛能量，還要削減國防預算，沒有人想得到，唯一高興的當然就是中共。

近來美國有線電視新聞網（CNN）、英國「經濟學人」（The Economist）和法國「世界報」（Le Monde）紛紛報導有關台灣刪減國防預算一事，世界報指出，「儘管面臨中國入侵威脅和川普施壓，台灣仍削減國防預算」，認為此舉不合時宜。

林俊憲認為，自由民主的國家都想不通，台灣立法院竟刪減自身國防預算，當獨裁政權中國每天派軍艦、戰鬥機威脅並騷擾台灣，不斷地針對台灣進行軍事演習、上千顆飛彈瞄準台灣，立法院此時刪減國防預算，只有一個國家最高興，當然就是中共。

林俊憲指出，中共最希望台灣國防弱化、無法取得先進武器，無法增強自身國防力量自我防衛，政府持續朝此方向努力，中共無法擋下台灣政府，結果藍白幫中共做到了，因此全世界各大媒體完全看不懂。

中共 國防預算 林俊憲

延伸閱讀

影／黃偉哲高鐵站送紅包 林俊憲、陳亭妃團隊拚場爭取支持

影／林俊憲斥國民黨凍刪總預算34% 中央無錢補助地方建設被迫凍結

林俊憲辦大罷免記者會臨時通知延期 綠營黨內民代也納悶

【重磅快評】林俊憲示範 福爾摩沙有什麼仇恨放不下

相關新聞

綠委將提案廢「壯促法」 洪孟楷：人格毀滅在野陣營

民眾黨立委吳春城力推的「壯世代政策及產業發展促進法」本月初才剛完成三讀，民進黨立委陳培瑜、林俊憲預告新會期將提案廢止。提...

俄國經濟崩潰論恐是認知作戰 川普對俄烏有何盤算？

以色列趕在川普就任前宣布與哈瑪斯達成停火換俘協議，為期15個月的烽火殺戮暫息，國際社會現在將焦點轉向另一個戰區：烏克蘭。川普從競選時揚言就職後24小時內促成俄烏停戰，到他當選後翌日表示，如果俄羅斯總統普亭拒絕就結束戰爭進行談判，他可能會對俄羅斯實施制裁。美國大選後，西方媒體突然再度湧現俄國經濟瀕臨崩潰的報導，事實恐非如此，背後動機並不單純。

外媒關注立院刪凍國防預算 林俊憲：中共最高興

在野立院黨團刪減、凍結國防預算引發多家外媒關注，民進黨立委林俊憲批評，在國家面對中共軍事威脅、文攻武嚇之時，台灣卻未提升...

黑熊學院合作廠商涉共諜案 國民黨：查明前政府應停止合作

陸軍退役中將高安國涉共諜案，遭國安法起訴。涉案人之一的張勝豪被爆是黑熊學院合作廠商。國民黨今天酸，民進黨立委沈伯洋過去口...

春聯政治學 蔣萬安親揮毫、白玩網路哏、綠搶搭12強

春節將至，北市政治人物陸續公布自家春聯，市長蔣萬安自己練筆寫賀詞，國民黨議員找「方文山」題字加持，民眾黨學姐大玩網路哏「魯蛇翻身」，民進黨議員則是搭上12強奪冠熱潮的「臺灣尚勇」，各家爭奇鬥豔，不少民眾搶收藏，準備好迎接金蛇年到來。

竹東槍擊連結到罷免 林思銘：民進黨執政後治安惡化

新竹縣竹東昨晚爆發槍擊事件，時代力量主席王婉諭今日在臉書上表示，新竹值得更好的民意代表，貼文留言處附上罷免國民黨立委林思...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。