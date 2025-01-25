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竹東槍擊連結到罷免 林思銘：民進黨執政後治安惡化

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林思銘。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委林思銘。圖／聯合報系資料照片

新竹縣竹東昨晚爆發槍擊事件，時代力量主席王婉諭今日在臉書上表示，新竹值得更好的民意代表，貼文留言處附上罷免國民黨立委林思銘的連結。林思銘說，他已要求警政署硬起來，而自民進黨執政以來，治安節節惡化，應還國人安全生活的社會。

林思銘說，昨日發生在竹東的重大治安事件，對於在過年前該起事件造成社會不安表示遺憾。對於滋事者予以強烈譴責，他要求警政署要硬起來，全力偵辦，儘速釐清整起案件，肅槍沒有期限，還給新竹縣鄉親一個安居樂業的環境。

林思銘提到，另外昨日清晨在台北市萬華也發生了一起黑幫恩怨的重大事件，針對社會治安，關於民生議題，正值農曆新年，不分黨派，要求政府要有所積極作為，打造一個讓國人好過年的的春節假期。

林思銘強調，同時呼籲執政黨，自民進黨執政以來，治安節節惡化，民間甚至一直流傳一句話戲謔政府的無作為，「全台只剩我沒槍」，在此呼籲擁有行政權，執政的賴清德政府，行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳，年關將近，現正值華人一年一度大團圓的時分，任何人都不希望這樣的事件發生，要上緊發條為治安惡化找出解方，還給國人一個安全生活的社會。

新竹 林思銘 民進黨

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