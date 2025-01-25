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立院大刪國防預算引關注 法媒指「不合時宜」：自衛決心恐遭質疑

中央社／ 巴黎25日專電
台灣大幅刪減國防預算引發國際關注。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台灣大幅刪減國防預算引發國際關注。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣大幅刪減國防預算引發國際關注。世界報昨天文章指出，面對中國入侵威脅在即，台灣削減國防預算的時機「不合時宜」，且國內政治無視國際脈絡，恐使國際質疑台灣自衛決心。

法國世界報（Le Monde）昨天刊登「儘管面臨中國入侵威脅和川普施壓，台灣仍削減國防預算」報導，指出即使面對北京增加軍事威脅，立法院仍凍結軍隊現代化的重要部分資金。

文章寫道，「已經無法找到更不合時宜的時刻了，但國內政治的考量有時無視國際脈絡」，儘管中國威脅侵台和美國新上任總統川普（Donald Trump）要求台灣為國家安全支付更多費用，台灣仍舊削減國防預算。

世界報報導，台灣在兩個在野黨聯盟主導下，於21日通過國家總預算，將行政院的提案削減6.6%，即超過60億歐元（約新台幣2075億元），創下史上新紀錄。

報導指出，部分項目受嚴重衝擊，特別是軍事領域，包括今年潛艦開發重要計畫的一半預算。這份預算如今遭到凍結，只有在完成立法院要求的評估，且第一個原型成功進行首次海試後才能解凍。

於此同時，政府計劃在西部建設無人機生產工業園區的30%資金也被凍結。文章指出，有鑒於無人機在俄烏戰爭中的重要性，台灣啟動相關計畫。此外，軍隊宣傳預算60%被削減，國防部副部長柏鴻輝警告，恐影響台灣應對北京資訊戰的能力。

世界報指出，國民黨立委表示目標為減少浪費。削減預算也影響其他部門支出，特別是外交部預算被大砍；總統府業務費及能源價格補貼也成為目標。

報導指出，台灣政府擔憂國防預算刪減對外傳遞出的訊息，無論是對企圖透過武力攻台的北京，還是對新的美國政府。「近年來，中國軍隊在台灣周圍頻繁進行軍事演習，其戰鬥機逼近擾台已成為常態」。

世界報引用總統賴清德的發言，擔憂此舉「不僅會在國際上引發對台灣自我防衛決心的疑慮，更會危及人民的生命和財產」，並解釋派遣官兵至海外受訓的計畫也遭影響。行政院長卓榮泰23日將其形容為「自殺式的」預算削減，表示「這應該讓中國十分高興」。

川普在競選期間不斷敦促盟友增加軍事支出，包括台灣。他在去年7月接受採訪時表示，「台灣應該為其防衛支付費用」。

在今年原本的預算提案中，台灣國防預算佔國內生產毛額（GDP）的2.45%。不過美國國防部前副助理部長、新任國防部副部長柯伯吉（Elbridge Colby）曾呼籲，台灣應提高國防支出至GDP的5%。

世界報寫道，自2024年1月選舉以來，台灣政壇嚴重分裂。執政黨未能在立法院獲得多數。賴總統盼增加台灣軍事力量，並更融入全球經濟，以威懾北京企圖。

報導指出，主要反對黨國民黨支持親中政策，與第三勢力台灣民眾黨結盟，形成國會多數，共同對賴清德政府施壓，特別是在民眾黨創始人柯文哲於去年底因貪腐被起訴後。

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