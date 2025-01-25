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遭假冒身分發文 王鴻薇籲警方立刻下架

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今在臉書控訴，有綠營側翼造假她本人Threads發文。她表示她已報警，但相關造假圖片持續出現，貼文也未下架，請警方立刻下架。她會提告，絕不寬貸。背後有民進黨當靠山，真的是殺人放火都沒關係嗎？圖／取自王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇今在臉書控訴，有綠營側翼造假她本人Threads發文。她表示她已報警，但相關造假圖片持續出現，貼文也未下架，請警方立刻下架。她會提告，絕不寬貸。背後有民進黨當靠山，真的是殺人放火都沒關係嗎？圖／取自王鴻薇臉書

國民黨立委王鴻薇今在臉書控訴，有綠營側翼造假她本人Threads發文。她表示她已報警，但相關造假圖片持續出現，貼文也未下架，請警方立刻下架。她會提告，絕不寬貸。背後有民進黨當靠山，真的是殺人放火都沒關係嗎？

王鴻薇表示，罷免團體及民進黨側翼組織，半個月以來不斷發佈假造以她的帳號發文的Threads發文圖片，在各大社群張貼，用低劣的抹紅方式攻擊她，她1月20日就已報警，同時公開報案單向公眾澄清為假造圖，但是該造假圖片仍持續出現，相關貼文也未下架，請民眾切勿觸法，也請警方立刻將相關惡意訊息下架。

王鴻薇說，目前已經明確掌握相關假圖最早出處與來源，也掌握發布的帳號，包括匿名與非匿名都提交給警方，未來也會對這些團體、個人提告而絕不寬貸。

王鴻薇指出，日前國民黨立委馬文君也遭抹黑透過助理施壓的假消息，也被抓到發文者為台南市40多歲女子，坦承「內容是自己編的」，現在又用假圖片惡意攻擊鴻薇，如果繼續任其逍遙法外，只會給這些犯罪者信心，未來只會更囂張，更加目無法紀。

王鴻薇質疑，民進黨預算造謠被踢爆，就假造圖片進行人格抹黑抹紅，這些罷免團隊跟民進黨側翼根本就是「造謠團隊」，已經開始公然開始違法，簡直目無法紀，背後有民進黨當靠山，真的是殺人放火都沒關係嗎？

圖片 民進黨 王鴻薇

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