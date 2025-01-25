聽新聞
0:00 / 0:00
遭假冒身分發文 王鴻薇籲警方立刻下架
國民黨立委王鴻薇今在臉書控訴，有綠營側翼造假她本人Threads發文。她表示她已報警，但相關造假圖片持續出現，貼文也未下架，請警方立刻下架。她會提告，絕不寬貸。背後有民進黨當靠山，真的是殺人放火都沒關係嗎？
王鴻薇表示，罷免團體及民進黨側翼組織，半個月以來不斷發佈假造以她的帳號發文的Threads發文圖片，在各大社群張貼，用低劣的抹紅方式攻擊她，她1月20日就已報警，同時公開報案單向公眾澄清為假造圖，但是該造假圖片仍持續出現，相關貼文也未下架，請民眾切勿觸法，也請警方立刻將相關惡意訊息下架。
王鴻薇說，目前已經明確掌握相關假圖最早出處與來源，也掌握發布的帳號，包括匿名與非匿名都提交給警方，未來也會對這些團體、個人提告而絕不寬貸。
王鴻薇指出，日前國民黨立委馬文君也遭抹黑透過助理施壓的假消息，也被抓到發文者為台南市40多歲女子，坦承「內容是自己編的」，現在又用假圖片惡意攻擊鴻薇，如果繼續任其逍遙法外，只會給這些犯罪者信心，未來只會更囂張，更加目無法紀。
王鴻薇質疑，民進黨預算造謠被踢爆，就假造圖片進行人格抹黑抹紅，這些罷免團隊跟民進黨側翼根本就是「造謠團隊」，已經開始公然開始違法，簡直目無法紀，背後有民進黨當靠山，真的是殺人放火都沒關係嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言