快訊

陸軍祕密接裝拖式2B反裝甲飛彈600枚 反登陸戰力升級

5分鐘掃「三環幫」堂口！竹東槍擊5嫌有備而來 逃逸畫面曝光

過年前岳母猝逝！吳鈴山淚謝「一生貴人」：您用最瀟灑的方式離開我們

與議員合體掛看板 何欣純與江啟臣「另類表態」選市長

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳雅惠在南區掛看板，與立委何欣純一起拜年。圖／陳雅惠提供
台中市議員陳雅惠在南區掛看板，與立委何欣純一起拜年。圖／陳雅惠提供

進入2025年，台中市長選舉選藍綠陣營加溫，立委何欣純與英系議員陳雅惠在南區高掛拜年看板；國民黨立院副院長江啟臣在北區與立委黃健豪、議員陳政顯也掛出一段時間，雙方擺開架式。

迎接農曆新春，立委何欣純是目前藍綠唯一表態市長參選人，雖然是否提名還要看民進黨中央決策，但英系議員第一波站出來相挺。

市議員陳雅惠與立委何欣純在南區建成路上，掛上「恭賀新春」看板；另外在潭子區也與英系議員蕭隆澤掛上看板，吸引目光。

何欣純說，感謝陳雅惠議員提供這麼醒目的看板讓她宣傳曝光，誠意祝福所有好朋友新春恭喜，萬事如意外，何表示，台中地方建設不分選區、不分輕重大小，只要市民反映傳遞給議員，她會做更多努力，為台中更好繼續打拚。

陳雅惠指出，何欣純是四連霸立委，不論為民服務、爭取地方建設不落人後。她的服務處接獲涉及中央的陳情案件，都是請何立委協助處理解決。經過長期互動，她見證何欣純傾聽民意，並將人民的聲音放在心上，負責任的民代。

國民黨立法院副院長江啟臣也與議員、立委成立聯合服務處，各地陸續成立。第一面看板則是在北區，與台中市議員陳政顯、立委黃健豪一起高掛看板，另類公開表態參選市長。

立法院副院長江啟臣與議員陳政顯在北區高掛看板，成立聯合服務處。記者陳秋雲/攝影
立法院副院長江啟臣與議員陳政顯在北區高掛看板，成立聯合服務處。記者陳秋雲/攝影

何欣純 議員 陳雅惠

延伸閱讀

影／何欣純被提罷免 民眾：並非做不好而是以罷制罷

2026選戰提前開打！反制大罷免 台中8立委無差別「全罷」

反制大罷免！台中明罷免2綠委 藍黨部「應援」引熱議

吸入戰機進氣口...女士官長再2年可退伍 江啟臣和家屬要求查清真相

相關新聞

大罷免吹起仇恨對立 綠營罷免高虹安讓風城提早開戰

大罷免時代來臨，桃竹苗向來是藍營優勢選區，11席藍委無一倖免，新竹市甚至在立法院民進黨團總召柯建銘的主導下，加碼罷免新竹市長高虹安，讓風城2026縣市長選戰提早開打；只不過，綠營趁著「公民」之勢展開仇恨動員，在野陣營也不可能坐以待斃，一旦罷免成案遍地開花，冷戰升級為熱鬥，對立紛擾恐讓社會無安寧之日。

與議員合體掛看板 何欣純與江啟臣「另類表態」選市長

進入2025年，台中市長選舉選藍綠陣營加溫，立委何欣純與英系議員陳雅惠在南區高掛拜年看板；國民黨立院副院長江啟臣在北區與...

魯比歐、王毅通話關切對台脅迫行動 外交部表達肯定

美國國務卿魯比歐與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅於美東時間1月24日通話，強調美國對區域盟友的承諾，以及嚴正...

台中市長選舉江啟臣與楊瓊瓔戰況升高 綠營上演新系鬩牆

2026台中市長選舉，藍營戰況升高，最近一次媒體民調，立法院副院長江啟臣一路領先綠營三位潛在參選人，篤定參選；黨內對手楊瓊瓔仍在「鴨子划水」，民調表現也不弱。政壇分析，加上藍營一姐盧秀燕加持，國民黨2026在台中頗有勝算。民進黨檯面上是「新系鬩牆」，蔡其昌因棒球熱聲量水漲船高，不過同黨議員透露「蔡志不在市長」，綠營議員則籲黨中央「沉穩布局」。

【總編開箱】賭輸了就翻桌：總預算與基隆東岸商場之爭

讀者如果打開25日聯合報的A4版，有3/4的篇幅是在談總預算之爭，另外一則則是基隆地方法院駁回了NET對於基隆東岸商場2到4樓所有權的請求，這也是基隆市政府在東岸商場法律戰中的第五勝。會這兩個新聞擺在一起是有其用意，背後說的都是同一件事，就是「輸不起」的民進黨。

民進黨苗栗議員陳光軒酒駕 不服停權3年將申訴

民進黨苗栗縣議員陳光軒因去年8月22日酒駕被法院判處4月徒刑，也被苗栗縣黨部評議委員會祭停權3年處分，下屆恐無法代表綠營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。