與議員合體掛看板 何欣純與江啟臣「另類表態」選市長
進入2025年，台中市長選舉選藍綠陣營加溫，立委何欣純與英系議員陳雅惠在南區高掛拜年看板；國民黨立院副院長江啟臣在北區與立委黃健豪、議員陳政顯也掛出一段時間，雙方擺開架式。
迎接農曆新春，立委何欣純是目前藍綠唯一表態市長參選人，雖然是否提名還要看民進黨中央決策，但英系議員第一波站出來相挺。
市議員陳雅惠與立委何欣純在南區建成路上，掛上「恭賀新春」看板；另外在潭子區也與英系議員蕭隆澤掛上看板，吸引目光。
何欣純說，感謝陳雅惠議員提供這麼醒目的看板讓她宣傳曝光，誠意祝福所有好朋友新春恭喜，萬事如意外，何表示，台中地方建設不分選區、不分輕重大小，只要市民反映傳遞給議員，她會做更多努力，為台中更好繼續打拚。
陳雅惠指出，何欣純是四連霸立委，不論為民服務、爭取地方建設不落人後。她的服務處接獲涉及中央的陳情案件，都是請何立委協助處理解決。經過長期互動，她見證何欣純傾聽民意，並將人民的聲音放在心上，負責任的民代。
國民黨立法院副院長江啟臣也與議員、立委成立聯合服務處，各地陸續成立。第一面看板則是在北區，與台中市議員陳政顯、立委黃健豪一起高掛看板，另類公開表態參選市長。
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