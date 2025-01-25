快訊

陸軍祕密接裝拖式2B反裝甲飛彈600枚 反登陸戰力升級

5分鐘掃「三環幫」堂口！竹東槍擊5嫌有備而來 逃逸畫面曝光

過年前岳母猝逝！吳鈴山淚謝「一生貴人」：您用最瀟灑的方式離開我們

聽新聞
0:00 / 0:00

魯比歐、王毅通話關切對台脅迫行動 外交部表達肯定

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
川普上任後，美中外長首次通話，美國國務卿魯比歐告訴王毅，美方就中國對台灣和南海的威脅十分憂心。(歐新社)
川普上任後，美中外長首次通話，美國國務卿魯比歐告訴王毅，美方就中國對台灣和南海的威脅十分憂心。(歐新社)

美國國務卿魯比歐與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅於美東時間1月24日通話，強調美國對區域盟友的承諾，以及嚴正關切中國對台灣及在南海的脅迫行動。外交部表示肯定與歡迎。

外交部指出，對於魯比歐國務卿首次與中國外長互動時，即表達美方嚴正關切中國持續脅迫台灣，以及中方在區域蠻橫軍事擴張、破壞區域和平穩定等行徑，外交部表示肯定與歡迎。

外交部進一步表示，期待在台美關係堅實友好的基礎上，未來進一步強化與川普政府的合作，並持續展現自我防衛的決心，透過對美軍購、國防改革及強化全社會防衛韌性等途徑，全方面強化台灣的防衛能力與韌性，並持續深化台美緊密的安全與經貿夥伴關係，共同促進台海及區域的和平、穩定與繁榮。

外交部並指出，注意到中方就本次通話的新聞稿中，再度針對台灣發表種種悖離現實的謬論。外交部再次嚴正強調，我國與中華人民共和國互不隸屬，這已是長久以來的客觀事實，也是台海的現狀。

台美關係 外交部 美國

延伸閱讀

中美外長首次通話 王毅：絕不允許台灣分裂出去 魯比歐：不支持台獨

美中外長通話 王毅：華府需「謹慎」處理台灣問題

川普20日就任後 美中外長通話

自我解套？美國務卿魯比歐譯名遭改「1字」 陸外交部尷尬回1句

相關新聞

大罷免吹起仇恨對立 綠營罷免高虹安讓風城提早開戰

大罷免時代來臨，桃竹苗向來是藍營優勢選區，11席藍委無一倖免，新竹市甚至在立法院民進黨團總召柯建銘的主導下，加碼罷免新竹市長高虹安，讓風城2026縣市長選戰提早開打；只不過，綠營趁著「公民」之勢展開仇恨動員，在野陣營也不可能坐以待斃，一旦罷免成案遍地開花，冷戰升級為熱鬥，對立紛擾恐讓社會無安寧之日。

與議員合體掛看板 何欣純與江啟臣「另類表態」選市長

進入2025年，台中市長選舉選藍綠陣營加溫，立委何欣純與英系議員陳雅惠在南區高掛拜年看板；國民黨立院副院長江啟臣在北區與...

魯比歐、王毅通話關切對台脅迫行動 外交部表達肯定

美國國務卿魯比歐與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅於美東時間1月24日通話，強調美國對區域盟友的承諾，以及嚴正...

台中市長選舉江啟臣與楊瓊瓔戰況升高 綠營上演新系鬩牆

2026台中市長選舉，藍營戰況升高，最近一次媒體民調，立法院副院長江啟臣一路領先綠營三位潛在參選人，篤定參選；黨內對手楊瓊瓔仍在「鴨子划水」，民調表現也不弱。政壇分析，加上藍營一姐盧秀燕加持，國民黨2026在台中頗有勝算。民進黨檯面上是「新系鬩牆」，蔡其昌因棒球熱聲量水漲船高，不過同黨議員透露「蔡志不在市長」，綠營議員則籲黨中央「沉穩布局」。

【總編開箱】賭輸了就翻桌：總預算與基隆東岸商場之爭

讀者如果打開25日聯合報的A4版，有3/4的篇幅是在談總預算之爭，另外一則則是基隆地方法院駁回了NET對於基隆東岸商場2到4樓所有權的請求，這也是基隆市政府在東岸商場法律戰中的第五勝。會這兩個新聞擺在一起是有其用意，背後說的都是同一件事，就是「輸不起」的民進黨。

民進黨苗栗議員陳光軒酒駕 不服停權3年將申訴

民進黨苗栗縣議員陳光軒因去年8月22日酒駕被法院判處4月徒刑，也被苗栗縣黨部評議委員會祭停權3年處分，下屆恐無法代表綠營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。