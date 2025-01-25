魯比歐、王毅通話關切對台脅迫行動 外交部表達肯定

美國國務卿魯比歐與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅於美東時間1月24日通話，強調美國對區域盟友的承諾，以及嚴正關切中國對台灣及在南海的脅迫行動。外交部表示肯定與歡迎。

外交部指出，對於魯比歐國務卿首次與中國外長互動時，即表達美方嚴正關切中國持續脅迫台灣，以及中方在區域蠻橫軍事擴張、破壞區域和平穩定等行徑，外交部表示肯定與歡迎。

外交部進一步表示，期待在台美關係堅實友好的基礎上，未來進一步強化與川普政府的合作，並持續展現自我防衛的決心，透過對美軍購、國防改革及強化全社會防衛韌性等途徑，全方面強化台灣的防衛能力與韌性，並持續深化台美緊密的安全與經貿夥伴關係，共同促進台海及區域的和平、穩定與繁榮。

外交部並指出，注意到中方就本次通話的新聞稿中，再度針對台灣發表種種悖離現實的謬論。外交部再次嚴正強調，我國與中華人民共和國互不隸屬，這已是長久以來的客觀事實，也是台海的現狀。