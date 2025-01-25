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總預算比前朝還多！盧秀燕：兩院冤冤相報 不要遷怒地方

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，今年總預算比去年還多，希望兩院相爭不要遷怒地方，還應該多補助地方。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕表示，今年總預算比去年還多，希望兩院相爭不要遷怒地方，還應該多補助地方。記者陳秋雲/攝影

台中市長盧秀燕今受訪說，她知道行政院不滿意，但今年通過的總預算還是比前總統蔡英文時代還多，今年比去年還多了700多億，盧秀燕呼籲，「兩院冤冤相報何時了？」希望不要遷怒地方。

立法院21日下午1時32分，立法院副院長江啟臣敲下議事槌，宣布三讀通過今年度總預算案。刪除後的總預算為2兆9248億元，刪減總數約2076億元，約佔總預算6.6%。

盧秀燕有感而發，「冤冤相報何時了？」她說，了解行政院對立法院刪除預算不滿意，但建議，「全民的大家長」不要遷怒地方政府，更不要遷怒民眾。

盧秀燕說，更何況據她了解，這一次立法院通過本年度中央總預算，「比過去蔡英文總統八個年度總預算都來得高喔！」

盧秀燕微笑說，既然今年拿到的總預算比去年的還高，她認為不但不應凍結地方政府的預算，「還應該加碼」、「還要多補助」。

兩院相爭，冤冤相報何時了，盧秀燕強調說，衷心希望不要遷怒地方、也不要遷怒民眾。

盧秀燕 立法院 總預算

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