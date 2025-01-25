民進黨苗栗議員陳光軒酒駕 不服停權3年將申訴

民進黨苗栗縣議員陳光軒因去年8月22日酒駕被法院判處4月徒刑，也被苗栗縣黨部評議委員會祭停權3年處分，下屆恐無法代表綠營爭取連任；陳不服處分評議結果，將向民進黨中評會申訴，盼未來若爭取連任，仍能以黨員身分參選。

民進黨苗栗縣黨部昨天發布新聞稿，指陳光軒去年8月22日凌晨駕車在頭份市不慎追撞前車，經警方到場酒測超標，被依公共危險罪送辦，法院除判他有期徒刑4月，得易科罰金，判決書也揭露他此次之前就有1次酒駕緩起訴紀錄，可說一犯再犯。

苗栗縣黨部表示，民進黨對於「酒駕零容忍」，依過往案例，陳光軒應被開除黨籍，但鑒於他多年來對黨與苗栗地方民主發展有重大貢獻，案發積極檢討，改善態度良好，因此評議委員會決議停權3年以示警惕。

陳光軒表示，當天車禍是他主動請警方到場，酒測有反應是因為他前一晚餐會喝烈酒，體內有酒精殘留，酒測值為每公升0.32毫克。如果他知道這情況，大可與對方私了，也不需找警方到場處理，這件事還是他自己在臉書上PO文讓大家知曉。

陳光軒不服評議結果，指先前酒駕緩起訴是從政之前的事，將向中評會提申訴；關於未來政治生涯，他強調或許有其他的生涯規畫，不會戀棧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康