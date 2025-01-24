台灣朝野內耗恐癱瘓政府 經濟學人：正中北京下懷

英國「經濟學人」報導，從立法院通過爭議3法到凍結國家預算，在台灣處境更加危殆之際，朝野對立僵局造成內耗，有癱瘓政府的可能。而台灣這般亂局正中北京當局下懷。

經濟學人（The Economist）報導，前民眾黨主席柯文哲上月26日遭依貪污治罪條例違背職務收賄等罪起訴，其支持者指控總統賴清德迫害，讓民主台灣倒退回過去的專制統治時代。去年競選總統的柯文哲得票位居第3，但獲得年輕選民支持。

值台灣在世界上的處境變得更加危殆之際，這樣的內耗有癱瘓政府的可能。面臨著專橫跋扈更甚以往的中國，在美國總統川普重新掌權後，台灣人也想要知道，一旦台灣遭到攻擊，美國是否真的會保衛台灣。

台灣在野陣營上月底在立法院通過3項具高度爭議法案，其一是涉及司法權的「憲法訴訟法」修正，通過的條文規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名；參與評議的大法官人數不得低於10人；作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

針對憲法訴訟法，行政院考量有窒礙難行處，報經總統核可後，本月2日移請立法院覆議，不過立法院於10日表決維持原決議。

法律學者認為憲法訴訟法修正條文違憲，尤其會讓憲法法庭受到國會擺布。中央研究院法律學研究所研究員蘇彥圖推測，賴總統將會聲請憲法法庭本身進行裁決，而目前該法庭只有8名大法官。無論如何，裁定結果都將具有爭議性。

經濟學人指出，這場僵局如今出現或許是最令人不安的發展。正當台灣政府想要向川普證明，身為美國盟邦，台灣盡其本分在強化對抗中國的自衛能力之際，立法院卻在川普就職短短幾小時後凍結部分關鍵國防預算，其中包括潛艦計畫一半資金及30%國防部業務費。

經濟學人提到，軍事分析家堅稱，這主要是政治權謀，立法院終究會通過增加國防開支。儘管如此，傷害已經造成。畢竟川普長期抱怨台灣在美國國防擔保下不勞而獲，很難想出比這更糟的方式開啟與華府新政府的關係。

長久以來，民進黨國會議員一直指控在野政治人物勾結中國。中國對台灣展開廣泛的影響力行動無庸置疑，但前述指控並無證據。

報導指出，無論如何，中國現在一定很高興。如同北卡羅來納州戴維森學院（Davidson College）東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）所指，台灣當前的亂局正中北京政府下懷。