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京華城案3月起密集開庭 北院3/20提訊柯文哲
台北地院審理京華城及政治獻金案，昨天首度召開準備程序庭，傳喚被告彭振聲、邵琇珮、李文宗。北院3月起將密集開庭，並預計於3月20日下午首度提訊在押的前台北市長柯文哲。
台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。
除了柯、沈外，其餘被起訴的被告還包括前台北市長辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前台北市都委會執秘邵琇珮、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、京華城監察人張志澄、木可公司董事長李文娟、會計師端木正。
台北地方法院23日首度召開準備程序庭，傳喚彭振聲、邵琇珮並提訊在押的李文宗說明。彭振聲認罪並說「我沒有要翻供」、邵琇珮認罪並請求宣告緩刑，李文宗否認犯罪，強調沒有收賄、公益侵占及背信。
北院合議庭已安排3月份庭期，包括3月4日下午2時30分、3時40分；3月11日下午2時30分、3時40分；3月20日下午2時30分、3時40分；3月25日下午2時30分、3時40分及4月1日上午9時30分。其中，3月20日下午3時40分首度提訊柯文哲出庭。
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